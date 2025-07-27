新竹雙罷不同意票數皆超越選舉 鄭正鈐：「藍白合」守住新竹

全台唯一同時面臨市長與立委「雙罷」的新竹市，投票結果出爐後，國民黨立委鄭正鈐以11萬9305張不同意票成功過關，鄭正鈐今日上午展開車隊掃街謝票，他受訪時表示，此次罷免案過程中，藍白展現高度合作，高虹安市長與他本人所獲得的不同意票數，皆超越2022年市長與2024年立委選舉時的得票數，顯示雙方齊力反罷、共同守住新竹的行動已取得具體成效。

鄭正鈐這次拿下5成7的不同意選票，比之前的得票率還高，外界認解讀為「藍白合」的趨勢，鄭正鈐回應，這次罷免案中，藍白展現緊密合作，高虹安市長與他所獲得的不同意票，皆超越上次市長與立委選舉得票，顯示是藍白合作、一起反罷的行動成果明確。

他認為接下來藍白在國會改革、司法改革等國家層級合作仍會持續密切，至於地方層級，雙方未來如何合作，仍需進一步協商，他相信國民黨態度開誠布公，希望一起來合作，共同為社會創造更好的未來。

對於接下來國民黨在立院的議事攻防與策略？鄭正鈐表示，目前還沒有開黨團會議，無法代表國民黨回應，但他個人認為，國會應回歸理性問政，反映並解決民意，而非抹黑、扣帽、抹紅，希望大家按照議事規則來做，而非「少數服從多數」的謬論，多數決仍是代議政治基本原則，呼籲國會要建立正常理性的問政環境。而非用貼標籤的方式去攻擊不同的政黨。