曹興誠喊823民進黨接手努力 綠黨團允「會承擔更大責任」

首波罷免投票國民黨大獲全勝，反共護台聯盟發起人曹興誠表態8月23日的第二波罷免案應由民進黨努力。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤27日感謝一路堅持的公民，也對曹的努力致上最高敬意與謝意，她說，民進黨必然也必須承擔更大責任，與公民一同前行跟努力。

罷免團體因投票結果氣勢低迷，曹興誠今天勉勵志工稱，罷團沒有輸，卻也將矛頭指向民進黨，批綠營只想當「側翼」，並勸大家放下823罷免案，「讓民進黨去努力吧。那是藍綠對決的仗，我們打不起。那也是民進黨翻轉國會最後的機會，責任重大，我們也承擔不起」。

吳思瑤指出，曹興誠在推動罷免上不只「撩進來」且「撩很深」，她要為曹這段時間的付出，給予最高謝意跟敬意。

她表示，曹一直認為公民罷團能共同努力到第二階段已不容易，因為選舉投票還是政黨機器較有經驗，第三階段應該是政黨要承擔較大責任，藉此凝聚更大力量及後援，這點充分理解，因此民進黨也更盡全力協助罷團。

對於近在眼前的8月23日戰役，吳思瑤指出，公民會持續前行跟持續努力，民進黨必然也必須承擔更大責任，和公民一同努力奮戰，步伐也會更堅定有力且團結。