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823還有第二波罷免 徐巧芯：「完封隊」早準備全力幫忙

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
徐巧芯說，823第二波罷免，「完封隊」會全面下去幫忙；另，民眾黨提案的公投案，我們也會全力以赴，湧泉以報。記者林麗玉／攝影
徐巧芯說，823第二波罷免，「完封隊」會全面下去幫忙；另，民眾黨提案的公投案，我們也會全力以赴，湧泉以報。記者林麗玉／攝影

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罷免726投票全數不通過，北市立委徐巧芯今天一早出門謝票。對於接下來823還有7席國民黨立委罷免案，徐說，823「完封隊」會全面下去幫忙；另，民眾黨提案的公投案，我們也會全力以赴，湧泉以報。

對於8月23日還有第二波7名藍委罷免案投票，台灣民意基金會董事長游盈隆昨深夜在臉書發文認為，「大罷免」的結果是「大槓龜」，斷言不必再寄望8月23日會出現奇蹟，結果一樣會是7比0。

對於接下來還有7位立委罷免案，徐巧芯說，國民黨早就已經做好準備，所有沒有被罷免成功、也就是「完封隊」，823會全面下去幫8月23日罷免投票的這幾位委員；對於民眾黨提案的公投案，我們也會全力以赴，湧泉以報。

罷免 徐巧芯 國民黨

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