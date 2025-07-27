藍白合力挺廖先翔過關 陳語倢與志工代柯文哲感謝「守護民主」
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新北市七星區國民黨立委廖先翔罷免案，民眾黨表態反罷免，選民昨天投票否決罷免案。民眾黨立委黃國昌汐金萬服務處主任陳語倢，今與志工到汐止金龍市場，代替仍遭關押在土城看守所的民眾黨前主席柯文哲，向汐止的鄉親們謝票。
廖先翔罷免案昨天投開票，最後的同意罷免票數是6萬0944票，未達25%通過門檻，不同意罷免票數7萬8798票，也高出同意票1萬7854票，被選民「雙否決」。
這次全台「大罷免」，被罷免人包括24名國民黨立委和民眾黨前新竹市長高虹安，藍白形同結盟力抗罷團和與公民同行的民進黨，最後25人的罷免案都未通過。
陳語倢與志工在金龍市場拜票時說，昨天的罷免投票，台灣人已用選舉結果清楚地告訴賴清德總統，不要再繼續用造謠抹黑、散布仇恨、動員恐懼的方式，撕裂台灣社會的良善，讓善良可愛的台灣人彼此對立。
柯文哲雖遭台北地方法院裁定羈押，但仍有投票權並收到投票通知單。柯日前委由律師聲請定暫時狀態假處分，爭取昨天能投票，25日被台北高等行政法院駁回。律師提起抗告，最高行政法院26日裁定抗告駁回，柯文哲因此無法投票。
陳語倢表示，非常遺憾清白之身的柯文哲，向行政法院聲請投票未被裁准，行政機關的消極怠惰，致使具投票權的柯前主席無法行使公民的基本權利，罔顧人民權利至此，相關單位應嚴肅檢討改進，不能繼續這麼下去。
陳語倢說，今早她和志工們到金龍市場，是要替柯文哲謝謝昨天每一位出門，幫他投下捍衛民主這一票的鄉親和小草，雖然「阿北」沒有辦法投票，但我們一起用選票守護台灣的民主自由，未來也會和阿北繼續一起並肩作戰。
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