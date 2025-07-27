快訊

天然利尿劑、有益心血管健康 營養師推薦夏天該吃西瓜8大理由

南下捨棄高鐵改選「它」…台北到新竹只花145元 網狂讚：便宜還豪華

中職／羅戈不走了！中信兄弟：他想一起拚下好成績

藍白合力挺廖先翔過關 陳語倢與志工代柯文哲感謝「守護民主」

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
民眾黨立委黃國昌汐金萬服務處主任陳語倢，今與志工到汐止金龍市場，代替仍遭關押在土城看守所的民眾黨前主席柯文哲，向汐止的鄉親們謝票。圖／黃國昌辦公室提供
民眾黨立委黃國昌汐金萬服務處主任陳語倢，今與志工到汐止金龍市場，代替仍遭關押在土城看守所的民眾黨前主席柯文哲，向汐止的鄉親們謝票。圖／黃國昌辦公室提供

👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡

新北市七星區國民黨立委廖先翔罷免案，民眾黨表態反罷免，選民昨天投票否決罷免案。民眾黨立委黃國昌汐金萬服務處主任陳語倢，今與志工到汐止金龍市場，代替仍遭關押在土城看守所的民眾黨前主席柯文哲，向汐止的鄉親們謝票。

廖先翔罷免案昨天投開票，最後的同意罷免票數是6萬0944票，未達25%通過門檻，不同意罷免票數7萬8798票，也高出同意票1萬7854票，被選民「雙否決」。

這次全台「大罷免」，被罷免人包括24名國民黨立委和民眾黨前新竹市長高虹安，藍白形同結盟力抗罷團和與公民同行的民進黨，最後25人的罷免案都未通過。

陳語倢與志工在金龍市場拜票時說，昨天的罷免投票，台灣人已用選舉結果清楚地告訴賴清德總統，不要再繼續用造謠抹黑、散布仇恨、動員恐懼的方式，撕裂台灣社會的良善，讓善良可愛的台灣人彼此對立。

柯文哲雖遭台北地方法院裁定羈押，但仍有投票權並收到投票通知單。柯日前委由律師聲請定暫時狀態假處分，爭取昨天能投票，25日被台北高等行政法院駁回。律師提起抗告，最高行政法院26日裁定抗告駁回，柯文哲因此無法投票。

陳語倢表示，非常遺憾清白之身的柯文哲，向行政法院聲請投票未被裁准，行政機關的消極怠惰，致使具投票權的柯前主席無法行使公民的基本權利，罔顧人民權利至此，相關單位應嚴肅檢討改進，不能繼續這麼下去。

陳語倢說，今早她和志工們到金龍市場，是要替柯文哲謝謝昨天每一位出門，幫他投下捍衛民主這一票的鄉親和小草，雖然「阿北」沒有辦法投票，但我們一起用選票守護台灣的民主自由，未來也會和阿北繼續一起並肩作戰。

民眾黨立委黃國昌汐金萬服務處主任陳語倢，今與志工到汐止金龍市場，代替仍遭關押在土城看守所的民眾黨前主席柯文哲，向汐止的鄉親們謝票。圖／黃國昌辦公室提供
民眾黨立委黃國昌汐金萬服務處主任陳語倢，今與志工到汐止金龍市場，代替仍遭關押在土城看守所的民眾黨前主席柯文哲，向汐止的鄉親們謝票。圖／黃國昌辦公室提供
民眾黨立委黃國昌汐金萬服務處主任陳語倢，今與志工到汐止金龍市場，代替仍遭關押在土城看守所的民眾黨前主席柯文哲，向汐止的鄉親們謝票。圖／黃國昌辦公室提供
民眾黨立委黃國昌汐金萬服務處主任陳語倢，今與志工到汐止金龍市場，代替仍遭關押在土城看守所的民眾黨前主席柯文哲，向汐止的鄉親們謝票。圖／黃國昌辦公室提供
民眾黨立委黃國昌汐金萬服務處主任陳語倢，今與志工到汐止金龍市場，代替仍遭關押在土城看守所的民眾黨前主席柯文哲，向汐止的鄉親們謝票。圖／黃國昌辦公室提供
民眾黨立委黃國昌汐金萬服務處主任陳語倢，今與志工到汐止金龍市場，代替仍遭關押在土城看守所的民眾黨前主席柯文哲，向汐止的鄉親們謝票。圖／黃國昌辦公室提供
民眾黨立委黃國昌汐金萬服務處主任陳語倢，今與志工到汐止金龍市場，代替仍遭關押在土城看守所的民眾黨前主席柯文哲，向汐止的鄉親們謝票。圖／黃國昌辦公室提供
民眾黨立委黃國昌汐金萬服務處主任陳語倢，今與志工到汐止金龍市場，代替仍遭關押在土城看守所的民眾黨前主席柯文哲，向汐止的鄉親們謝票。圖／黃國昌辦公室提供

罷免 投票 汐止 柯文哲 民眾黨

延伸閱讀

罷免開票結果／「罷免結束無贏家」 廖先翔盼賴總統接納不同的聲音

罷免開票結果／罷免廖先翔未成 罷團晚間發聲明：我們努力過也盡力了

罷免開票結果／罷免案不通過 廖先翔：罷免沒贏家「全台人民都輸家」

罷免開票結果／廖先翔罷免案未通過 罷團領銜人：選民意志要尊重

相關新聞

曹興誠喊823民進黨接手努力 綠黨團允「會承擔更大責任」

首波罷免投票國民黨大獲全勝，反共護台聯盟發起人曹興誠表態8月23日的第二波罷免案應由民進黨努力。民進黨立院黨團幹事長吳思...

數據顯示傅崐萁得票率上漲！大批花蓮人返鄉對賴清德投「不同意」

綠營全力火攻國民黨立委傅崐萁罷免案，選前大批人潮返鄉，外界原以為是返鄉罷傅人潮，未料罷免不通過，數據還顯示傅崐萁不同意票...

3000多票險勝 葉元之板橋埔墘市場謝票 群眾：你真是天公囝仔

國民黨立委葉元之今天到板橋埔墘市場謝票，他一路高喊「感謝大家，大罷免大失敗，公道自在人心」，不少民眾來找他握手、比讚打氣...

迎戰823罷免 鄭正鈐：藍白合作是關鍵 全力協助二波罷免戰友

全台首波「大罷免」投票落幕，面對即將於8月23日登場的第二波罷免案，國民黨竹市立委鄭正鈐表示，會用盡最大的力量一起來協助...

迎戰823罷免 中市議會民進黨團：原市區「跨區」協助原縣區

台中市市區3席罷免投票都失利，發起罷免國民黨立委顏寬恒的罷團「中二解顏」志工今已在烏日站路口，接下來會展開陸戰。民進黨台...

新竹雙罷不同意票數皆超越選舉 鄭正鈐：「藍白合」守住新竹

全台唯一同時面臨市長與立委「雙罷」的新竹市，投票結果出爐後，國民黨立委鄭正鈐以11萬9305張不同意票成功過關，鄭正鈐今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。