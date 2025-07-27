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曹興誠籲8月23日罷免讓民進黨努力 綠：會承擔更大責任

中央社／ 台北27日電

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聯電創辦人曹興誠今天喊話罷團志工放下8月23日的罷免，讓民進黨努力。民進黨團幹事長吳思瑤表示，對於曹興誠的心力與貢獻要獻上最高謝意，只要公民不放棄，民進黨必然也必須承擔更大責任。

首波24位國民黨立委與停職的新竹市長高虹安罷免案昨天投開票，全數遭否決。第二波共7案罷免投票將在8月23日登場，包括國民黨立委馬文君、游顥、羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘，同一天還有核三重啟公投。

反共護台志工聯盟3號志工曹興誠今天說，罷免三、四階應由民進黨接手，但民進黨只想當不用負責的「側翼」；他勸罷團志工放下8月23日的罷免，讓民進黨努力，那是民進黨翻轉國會最後機會，責任重大，志工團體承擔不起。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤接受中央社記者訪問時表示，對於曹興誠這段時間付出的心力與貢獻，獻上最高謝意與敬意；事實上，曹興誠的個人期待三階就是民進黨要承擔，不是現在才說8月23日罷免投票是民進黨的責任。

吳思瑤說，曹興誠雖認為罷團就是負責到二階連署，政黨才比較有選舉經驗，但曹興誠還是努力地帶領公民罷團努力到7月26日結束；至於8月23日的罷免投票，「只要公民不放棄，民進黨必然也必須承擔更大責任」。

罷免

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