罷團點名他是下波鎖定對象 顏寬恒：對民進黨投下「不信任票」
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大罷免第一波選舉大敗落幕，但發起罷免國民黨立委顏寬恒的罷團「中二解顏」發言人林宣宏上午說，從選戰結果來看，「反共護台」對中間選民無吸引力，未來會著眼鎖定顏寬恒個人攻擊。顏寬恒則反擊說，8月23日不光是幫他和其他6位被罷免立委投下「不同意罷免」票，更要為民進黨政府施政不力、製造社會對立、撕裂人民情感導致台灣空轉，投下關鍵的「不信任票」。
林宣宏上午說，第一波的罷免活動沒能拿下好成績，對罷團成員心情頗有影響，但好在都已撫平心情歸隊。第四、五、六選區的罷團和志工也可望匯流至「中二解顏」一起為罷免顏寬恒而努力，成員更加壯大。
顏寬恒說，民進黨罷免團體的攻擊從來沒有停止過，罷團誤判形勢認為「反共護台」對中間選民無吸引力，這是錯誤的，不是沒有吸引力，而是多件共諜案都在民進黨內發生，不論是府院黨都有共諜身影，大家早已拆穿民進黨的謊言。
顏寬恒說，他在本屆提出相當多有利民生的法案，爭取地方建設，但罷團選擇視而不見，繼續做人身攻擊，說他不開會、沒質詢，不曉得是不是罷團的網路都連不上立法院的網站，所以沒辦法查證。
他說，823是比726更加嚴峻的考驗，我們更要延續這股反對民進黨的氣勢，823不光是幫顏寬恒和其他6位被罷免立委投下「不同意罷免」票，更要為民進黨政府一年半以來施政不力、製造社會對立、撕裂人民情感導致台灣空轉，投下關鍵的「不信任票」。
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