丁學忠謝票「2度當選」提早連任 期把小贏變大贏反應在2026她身上

雲林縣罷免大戰獲得勝利的立委丁學忠今天到六房媽祖謝神並掃街謝票，被問到「2次當選」許多鄉鎮小贏變大贏，他說，有提早連任的感覺，這次除兩個鄉鎮以外的9鄉鎮全贏，顯見個人的基層經營獲大家肯定，他會很珍惜更加努力，期能把小贏變大贏反應在2026的縣長大選。

丁學忠選前到土庫鎮六房媽祖迎請「老副媽」媽祖回總部坐鎮，如今以壓倒性票數在罷免大戰獲得大勝，保住立委席位，今天他親自恭迎媽祖回紅壇，並團拜謝神，隨後以車隊展開掃街謝票。

被問到「2次當選」及許多鄉鎮大贏的心情，他說像提早連任，也代表平常的基層經營獲得多數人肯定，未來會秉持過去真誠的心，對待每一鄉鎮，爭取更多建設，這次惡霸未能打敗24席立委，反應出惡罷是錯的，連老天都看不過去，對未來的期待，不論是關稅或對岸軍演等，都會團結一致提出好法案，讓國家下運轉，對外爭取，對抗不公。

至於許多鄉鎮小贏變大贏，丁學忠除了表示地方基層肯定，話鋒一轉對著旁邊的立委張嘉郡指出，期待明年的縣長選舉，這些小贏變大贏的選票能反應在2016下一位縣長，也就是張嘉郡的身上。