影／羅智強鞠躬謝票 感謝台灣人民用「零」給民進黨教訓

第一波罷免案昨天舉行投開票，國民黨北市大安區立委羅智強罷免案同意票25%門檻未過，罷免案不通過。羅智強上午展開謝票行程，謝票前羅智強先向大安區的善良選民鞠躬表達謝意，接著鞠躬謝謝台灣人民的智慧用「零」這樣的數字，給發動惡罷的賴清德總統、民進黨最嚴正的教訓，也謝謝國民黨的夥伴，一起守住民主制衡的關鍵防線。

面對此次大罷免受到民眾黨的助力，未來是否會有加強合作，羅智強表示民進黨發動的大惡罷，從清算柯文哲開始，接著包括黃呂錦茹、彭振聲家破人亡、全台的市黨部被都抄，黨職、黨工都被關押，就是一個赤裸裸消滅在野黨的計畫。羅智強強調民進黨發動的大惡罷，在大安區25%的罷免門檻都沒達成，顯現大安區的民眾善良跟睿智，沒有辦法接受選輸翻桌、破壞民主的作法，未來跟民眾黨會更密切的在野團結合作，一起守護台灣的民主。 國民黨北市大安區立委羅智強罷免案不通過，上午羅智強展開謝票行程，謝謝大安區選民的善良守住這一席。記者黃義書／攝影 國民黨北市大安區立委羅智強罷免案不通過，羅智強謝票前受訪表示，民進黨發動的大惡罷，在大安區25%的罷免門檻都沒達成，顯現大安區的民眾善良跟睿智，沒有辦法接受選輸翻桌、破壞民主的作法，未來跟民眾黨會更密切的在野團結合作，一起守護台灣的民主。記者黃義書／攝影