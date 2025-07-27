823是贏多贏少的面子之爭？ 羅明才：最後一哩路不鬆懈
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新北立委羅明才罷免案將在8月23日投票，羅是八連霸立委，有一定的基層實力，有人認為，羅的罷免案是面子之爭，贏多贏少而已，要挺過考驗不難。羅今天說，最後一哩路絕對不會鬆懈，希望找回台灣人善良的風氣。
有人認為，首戰即終戰，726告捷，823情勢對藍軍更有利。羅明才說，希望主政者好好拚經濟、顧民生，還給人民好生活，別再內鬥。
對於國人關注的普發現金1萬元案，羅明才舉新加坡還稅於民做法，他說，新加坡將在國慶日發給60歲以下國人，每人約台幣1萬5千元的星元，60歲以上國民每人約台幣2萬元的星元，希望賴政府對普發現金1萬元案趕快落實，別再拖延。
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