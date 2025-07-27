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影／李彥秀謝票 呼籲朝野都應該傾聽民眾的聲音

攝影中心／ 記者林俊良／即時新聞
北市港湖國民黨立委李彥秀，催破10萬不同意罷免票也打破藍營港湖天花板。李彥秀一早從南港服務處出發，先到對面的中研市場，向攤商及民眾致謝，受到支持的民眾熱情擁抱。記者林俊良／攝影
北市港湖國民黨立委李彥秀，催破10萬不同意罷免票也打破藍營港湖天花板。李彥秀一早從南港服務處出發，先到對面的中研市場，向攤商及民眾致謝，受到支持的民眾熱情擁抱。記者林俊良／攝影

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全台大罷免罷團號稱最早二階達標的北市港湖國民黨立委李彥秀，催破10萬不同意罷免票，也打破藍營港湖天花板。李彥秀一早從南港服務處出發，先到對面的中研市場向攤商及民眾致謝，受到支持的民眾熱情擁抱及道賀，接著上車在南港地區車掃謝票。

李彥秀受訪表示持續傾聽所有不同意見的聲音，為更好的港湖持續努力，李彥秀強調罷免的選舉昨天已經結束了，明天又是新的開始，朝野進行更好的溝通，大家齊心努力，反惡霸選舉的過程當中，朝野大家都應該傾聽民眾的聲音，普發現金1萬塊，不論對弱勢家庭有一定的幫助，對國內的內需跟服務業也有一定的幫助，無論是馬英九總統發的消費券，蔡英文總統所發的振興券，都有達到刺激景氣0.3個百分點，我們期待卓榮泰院長不要再天人交戰，盡速聽到大家的聲音，我們一起努力把後續關稅條例還有相關的預算，趕快來進行溝通跟審查。

罷免李彥秀團體從去年開始、是北市最早發起的「港湖除銹罷團」，為全台最早成立罷團總部，24小時收連署的公民團體，台北市長蔣萬安也曾為她打出「告急牌」，是外界視為危險區之一，但是最終不通過罷免案，李彥秀及早認知罷免要「熱戰」成關鍵。

全台大罷免罷團號稱最早二階達標的北市港湖國民黨立委李彥秀，催破10萬不同意罷免票也打破藍營港湖天花板。李彥秀一早從南港服務處出發，先到對面的中研市場，向攤商及民眾致謝。記者林俊良／攝影
全台大罷免罷團號稱最早二階達標的北市港湖國民黨立委李彥秀，催破10萬不同意罷免票也打破藍營港湖天花板。李彥秀一早從南港服務處出發，先到對面的中研市場，向攤商及民眾致謝。記者林俊良／攝影
台北市港湖國民黨立委李彥秀，催破10萬不同意罷免票，也打破藍營港湖天花板。李彥秀一早從南港服務處出發，在南港地區車掃謝票，向民眾揮手致謝。記者林俊良／攝影
台北市港湖國民黨立委李彥秀，催破10萬不同意罷免票，也打破藍營港湖天花板。李彥秀一早從南港服務處出發，在南港地區車掃謝票，向民眾揮手致謝。記者林俊良／攝影
全台大罷免罷團號稱最早二階達標的北市港湖國民黨立委李彥秀，催破10萬不同意罷免票也打破藍營港湖天花板。李彥秀一早從南港服務處出發，在南港地區車掃謝票。記者林俊良／攝影
全台大罷免罷團號稱最早二階達標的北市港湖國民黨立委李彥秀，催破10萬不同意罷免票也打破藍營港湖天花板。李彥秀一早從南港服務處出發，在南港地區車掃謝票。記者林俊良／攝影

罷免

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