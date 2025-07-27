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游盈隆斷言823「大摃龜」 羅智強指國民黨1困境

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
國民黨立委羅智強（左）今早在大安區車隊掃街謝票。記者林佳彣／攝影
國民黨立委羅智強（左）今早在大安區車隊掃街謝票。記者林佳彣／攝影

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首波罷免案昨落幕，24席藍委、遭停職的新竹市長高虹安均不通過。第二波7席藍委罷免案8月23日投票，台灣民意基金會董事長游盈隆斷言「7：0」大槓龜，國民黨立委羅智強的想法則不同，他認為民進黨要繼續蠻幹，7選區不同意票沒催出來，依然危險。

羅智強今天車隊掃街謝票前受訪，他的想法跟游盈隆有一點不一樣。這次大部分選區，民進黨仍然達到25％門檻，換言之，未來這7個選區很可能民進黨依然能達25％的檻。

他分析，這次能夠24：0、加上高虹安25：0的一個關鍵是，絕大多數選區即便達到25%罷免門檻，不同意票也一樣戰勝同意票，所以未來這7個選區，「我覺得絕對、絕對、絕對不可以調掉以輕心。」

羅智強直言，現在他看民進黨立院黨團總召柯建銘的定調，似乎並沒有打算收手，民進黨還是要繼續地往前蠻幹。這種情況下，他認為不同意票一樣要催出來，不同意票沒有催出來，這7個選區依然危險。

罷免 羅智強 柯建銘

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823還有第二波罷免 游盈隆斷言結果一樣是7：0大槓龜

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