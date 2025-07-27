曹興誠批民進黨只想當側翼 823罷免讓民進黨去努力吧

首波罷免投票國民黨大獲全勝，罷團氣勢低迷，反共護台聯盟發起人曹興誠發文向志工表達感謝，指罷團沒有輸，批民進黨只想當「側翼」，並勸大家放下8月23日第二波罷免案，「讓民進黨去努力吧。那是藍綠對決的仗，我們打不起。那也是民進黨翻轉國會最後的機會，責任重大，我們也承擔不起」。

「這次大罷免，我們沒有成功，但我們並沒有輸。」曹興誠指出，這次的訴求是「抗共保台」，支持的都是抗共的同伴。能讓這麼多同伴一起站出來表態抗共，是一大成功，國民黨罵他們「抹紅」，極力辯白與「紅」無關，國民黨立委徐巧芯更公開說她「反共」，這也是大成功。以後就可以監督徐是不是真的反共。

他說，徐巧芯因我1994年和曾慶紅吃過飯，2013年去北京參加過兩岸論壇，罵我是「舔共始祖鳥」。她把和中共接觸定義為「舔共」，等於罵了所有去和中共「交流」的國民黨立委，這也是我們難得的收獲。

曹興誠指出，二階罷免沒成案前，大部分國民黨立委都囂張跋扈、不可ㄧ世；二階成案後突然變得溫柔謙卑，趕緊解凍預算，還四處拜訪選民，哈腰鞠躬。連「佛擋殺佛」的徐巧芯，都刻意趴在機車道上燒香拜佛，哭哭啼啼求人同情。這些都是大罷免帶來的成果。

「去藍營地盤罷免藍營立委，本來就是近乎不可能的任務。」曹興誠指出，24個區域二階連署完成後他就公開表示，罷團已經成功，但能力也已耗竭，此後就是藍綠對決；因此三、四階應該由民進黨接手。但後來民進黨推脫，只想當不用負責的「側翼」，他就已經感到不妙。為免志工們失望，只好繼續擔任3號志工，明知不可為而為之。

曹興誠認為，想想也不過是提供一些資金，被糟踏、誹謗、汚衊而已，他都承受得起。

他說，昨天罷免未成，他心裡其實超級平靜。對學禪的人而言，得失之心都是「妄念」。得了，代表更多的責任，更多的煩惱；未得，煩惱就此中斷，心中反而雲淡風輕。「我要鼓勵大家，人生重在過程，不在成果。人最後都要兩手空空回歸塵土，所以重點在我們是否真的愛過？活過？」

曹興誠感性指出，過去一年多，他有幸和大家一起努力、宣講、歡呼，活的無比充實。一起喚起了反共的意識。為了保護台灣主權高喊過，為了拉票流汗過，遭到羞辱忍讓過。他們認識了彼此，尊敬彼此、關懷彼此，建立起了深厚的友誼，「贏了這麼多，我們哪有輸？有愛才有贏。恨我們的，笑我們的，讓我們憐憫他們」。

至於8月23日的罷免，他勸大家放下，「讓民進黨去努力吧。那是藍綠對決的仗，我們打不起。那也是民進黨翻轉國會最後的機會，責任重大，我們也承擔不起」，他說，他們團結起來，以後有許多保家衛國的事可以做。此刻不必為民進黨耗盡我們所有的能量。