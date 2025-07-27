大罷免後黨主席選舉浮枱面？王鴻薇提醒還有「823」

首波罷免投票結果揭曉後，台中市長盧秀燕是否投入黨主席選舉，外界關注。對此，立委王鴻薇上午車隊掃街謝票時受訪指出，823還有一次罷免，她認為黨主席的選舉，還是不要影響到823這7位要被罷免的監委。

王鴻薇表示，這次大罷免期間，暫時擱置了黨主席的選舉，在這段時間大家一致對外，現在可能這個話題會慢慢浮上檯面，她也相信不管是朱立倫主席或者是盧秀燕市長，都會有最大的智慧來處理這件事情。

她說，因為不要忘記，雖然「首戰即終戰」因為她認為726擋住這一波大罷免之後，對第二波被罷免的立委，絕對有提防大海嘯的保護作用，但是還是不能掉以輕心，因為在823還是有7位藍委，還是要面臨被罷免。