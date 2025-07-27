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高虹安壓倒性不同意票藏在哪？這區出手一舉拉開2萬票差距

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
昨晚雖開票尚未結束，但新竹市長高虹安已自行宣布罷免不通過。圖／報系資料照
昨晚雖開票尚未結束，但新竹市長高虹安已自行宣布罷免不通過。圖／報系資料照

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新竹市長高虹安罷免案於昨天投票，不同意票拿下12萬4360票，根據數據顯示，東區投票率最高，且拿下6萬38張不同意票，大幅領先同意票的3萬8881票，以超過2萬張的差距壓倒性勝出不同意票，成為全市最關鍵的「保安票倉」，東區向來被視為竹科族群的集中地，高虹安在科技族群與中間選民心中仍保有支持度，成為擋住民進黨「雙罷」攻勢的重要屏障。

從中選會最新資料來看，新竹市投票率達58.84%，其中東區投票率最高，達59.26%，北區與香山區分別為59.08%與57.34%。高虹安這次罷免不同意票數12萬4360票，不僅高於同意罷免票數8萬6291票，也高於她2022年當選市長時所獲的9萬8121票。

從區域結果來看，東區作為竹科族群集中地，高虹安拿下6萬38張不同意票，大幅領先同意票的3萬8881票，以2.1萬張的差距壓倒性勝出不同意票，此區為科技產業與白領族群集中地，2022年她在此地得票比例即為市內最高，代表民眾黨在竹市東區仍具潛力，也成為全市最關鍵的「保安票倉」，東區的不同意票，也直接推升整體得票結構。

北區這次同意罷免票數達3萬926張，但仍不敵不同意票4萬2957張，雖然差距略小，仍未能翻盤，而香山區方面，同意票1萬6484張，不同意票2萬1365張，顯示出綠營在這兩區未能有效擴張動能，整體也展現出「藍白合力保高」策略的選舉成效。

值得注意的是，對照2022年市長選舉結果，高虹安當時以9萬8121票當選，這次反對罷免的票數高出逾2.6萬票，且三區的同意票都沒有過25%，顯示其政治能量未因官司受損，甚至因罷免案激起支持者凝聚與動員。此外，民進黨所期待的罷免效應，並未擴及到中間選民層，反而激化對立，使得藍白組織票回流、策略成功，也讓高虹安店奠定其在藍白陣營中的共主地位，成為2026新竹市長連任的熱門人選。

這次挺過罷免風波，守住民眾黨根據地，代表民眾黨在2026年地方選舉更有底氣，也是藍白合的首戰告捷，不過，高虹安雖挺過罷免，並非完全安然下莊，她因貪汙案被判7年4月，案件已進入二審，明天將再度開審理庭。此外，旅美教授陳時奮案告她誣告，高一審被判10月徒刑上訴後，7月31日二審將宣判。這次罷免未過關，代表她在政治戰場取得一次重要勝利，未來更集中精力應對司法訴訟，力拚二審逆轉。

罷免 新竹 高虹安 投票率 民眾黨

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