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【即時短評】賴士葆守下首都鐵藍區 支持度還更上一層樓

聯合報／ 本報記者林佳彣
國民黨立委賴士葆昨晚在國民黨台北市黨部，謝謝民眾的支持，離去時，面帶微笑。記者蘇健忠／攝影
國民黨立委賴士葆昨晚在國民黨台北市黨部，謝謝民眾的支持，離去時，面帶微笑。記者蘇健忠／攝影

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國民黨北市立委賴士葆在任超過20年，難逃今年大罷免浪潮，但選區屬於深藍票倉，賴士葆在最後全力催票，發揮厚實地方組織動能，最終罷免案不通過，且不同意票得票率，還遠高於去年立委得票率，罷免案反而讓藍營支持度更上一層樓。

去年立委選舉，賴士葆在文山、南中正選區斬獲8萬7099票，當時投票率高達74.96%，今年罷免案投票率58.63%，雖不如大選時高，但賴士葆不同意票仍斬獲8萬6907票，幾乎複製去年選舉的得票數，同意票更是未達門檻。

細看數據，不同意罷免票率約為60%，還遠高於他去年立委得票率47.46%，代表更多人出來支持賴士葆和藍營。

罷團「文山退葆」空陸戰齊發，卯足全力呼籲鄉親投下罷免票，但文山區為國民黨優勢選區，選民結構以軍公教為主，加上當地國宅不少，該區可謂北市12行政區的深藍鐵票倉，甚至是前總統蔡英文2屆總統選舉唯一沒攻下的北市行政區，說是全台數一數二藍的選區也不為過。

正因文山區太藍，就連民進黨都打不下這塊藍營鐵板，何況是罷團要突破重圍、翻轉版圖，確實不易。這同樣是賴士葆的隱憂，但他拉高反惡罷規格，猶如打選戰，站路口向選民打招呼，徒步、車隊等各式掃街，以傳統陸戰激起支持者的投票熱情，網路空戰也沒少。

投票日前1個月，賴士葆找來前總統馬英九、立法院長韓國瑜、中廣董事長趙世康、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、台大前校長管中閔等大咖助陣掃街，也攜手地方議員、里長分進合擊，呼籲支持者反惡罷。

賴士葆作為資深老將，在地方打下扎實腳步，尤其文山區重大建設的捷運南環段，歷經6次流標，賴自豪爭取中央預算250億元，促成動工，也被他與台北市長蔣萬安視為任內政績，在地居民對此相當有感。深耕基層、政治實力不容小覷，許多選民認為賴士葆對文山有貢獻，不應該就此罷免。

儘管這回挺過罷免案，但74歲年紀是賴士葆包袱，也要持續培養新生代人選，避免重現先前松信區老將新秀的激烈廝殺「費芯大戰」。

罷免 賴士葆 投票率 國民黨

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