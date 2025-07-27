笑稱重兵壓陣區…她投票率還增2% 徐巧芯曝昨晚夢到這

大罷免726全數不通過，一度被視為「危險」的立委徐巧芯昨以7萬5千多票不同意，罷免案不通過。徐今早自己一人出來謝票，昨晚是否做美夢？徐稱沒有，昨還夢到投票，不過昨很早睡今天「精神飽滿」。

徐巧芯今天自己一個人站上吉普車謝票，徐說，今天她要跟各位鄉親謝票，感謝大家出門投不同意罷免。

徐也透露自己對於昨天的不同意票數，其實她自己也感到非常意外，因她的選區非常激烈，民進黨也是重兵壓鎮，所以本來就知道投票率會破25%，其實從頭到尾追求的，就是不同意大於同意罷免。

徐說，她沒有想到的是，這麼多人站出來投下不同意罷免，等於是2024她立委選舉得票率52％，不過這次不同意罷免的投票率達54趴多，比原本還多出2趴。

徐說，這種全面集火攻擊，幾乎是行政院、媒體等府黨媒對她全面開戰，而且長達半年，還可以有這樣成長，真的是很感謝，地方鄉親的支持與愛護。