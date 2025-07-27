快訊

罷免落幕國民黨主席改選接著登場 盧秀燕終須做出決定

健康效益大不同 專家告訴你吃黑巧克力的最佳時間及其6大營養

聽新聞
0:00 / 0:00

第一波罷團成員匯流「中二解顏」：鎖定顏寬恒個人

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
罷團「中二解顏」發言人林宣宏上午說，未來會著眼鎖定顏寬恒個人攻擊。圖／取自臉書「中二解顏」
罷團「中二解顏」發言人林宣宏上午說，未來會著眼鎖定顏寬恒個人攻擊。圖／取自臉書「中二解顏」

👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡

罷免第一波選舉落幕，但發起罷免國民黨立委顏寬恒罷團「中二解顏」發言人林宣宏上午說，從選戰結果來看，「反共護台」對中間選民無吸引力，未來會著眼鎖定顏寬恒個人攻擊，要成為第二波7個罷團中的領頭羊，並「接住」第一波的失敗。

林宣宏坦言，第一波的罷免活動沒能拿下好成績，對罷團成員心情頗有影響，但好在都已撫平心情歸隊。第四、五、六選區的罷團和志工也可望匯流至「中二解顏」一起為罷免顏寬恒而努力，成員更加壯大。

罷團今天上午仍在烏日的明道花園新城路口有舉牌活動，林宣宏說，接下來陸戰會陸續展開，他們愛台灣的心不會變，也並不因第一波的失敗而受阻。

罷免 罷團 顏寬恒

延伸閱讀

大罷免不通過後 罷免江啟臣、楊瓊瓔團體：堅持到最後

罷免開票結果／如何看罷免投票？顏寬恒：是人民對賴政府發出怒吼

不同意罷免票全數領先！他喊「罷免大失敗」 網曝：還有823

726完「還有823大罷免」！雞排妹曬1圖 網讚：守護台灣

相關新聞

曹興誠批民進黨只想當側翼 823罷免讓民進黨去努力吧

首波罷免投票國民黨大獲全勝，罷團氣勢低迷，反共護台聯盟發起人曹興誠發文向志工表達感謝，指罷團沒有輸，批民進黨只想當「側翼...

高虹安壓倒性不同意票藏在哪？這區出手一舉拉開2萬票差距

新竹市長高虹安罷免案於昨天投票，不同意票拿下12萬4360票，根據數據顯示，東區投票率最高，且拿下6萬38張不同意票，大...

大罷免後黨主席選舉浮枱面？王鴻薇提醒還有「823」

首波罷免投票結果揭曉後，台中市長盧秀燕是否投入黨主席選舉，外界關注。對此，立委王鴻薇上午車隊掃街謝票時受訪指出，823還...

【即時短評】賴士葆守下首都鐵藍區 支持度還更上一層樓

國民黨北市立委賴士葆在任超過20年，難逃今年大罷免浪潮，但選區屬於深藍票倉，賴士葆在最後全力催票，發揮厚實地方組織動能，...

笑稱重兵壓陣區…她投票率還增2% 徐巧芯曝昨晚夢到這

大罷免726全數不通過，一度被視為「危險」的立委徐巧芯昨以7萬5千多票不同意，罷免案不通過。徐今早自己一人出來謝票，昨晚...

第一波罷團成員匯流「中二解顏」：鎖定顏寬恒個人

大罷免第一波選舉落幕，但發起罷免國民黨立委顏寬恒的罷團「中二解顏」發言人林宣宏上午說，從選戰結果來看，「反共護台」對中間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。