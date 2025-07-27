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第一波罷團成員匯流「中二解顏」：鎖定顏寬恒個人
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大罷免第一波選舉落幕，但發起罷免國民黨立委顏寬恒的罷團「中二解顏」發言人林宣宏上午說，從選戰結果來看，「反共護台」對中間選民無吸引力，未來會著眼鎖定顏寬恒個人攻擊，要成為第二波7個罷團中的領頭羊，並「接住」第一波的失敗。
林宣宏坦言，第一波的罷免活動沒能拿下好成績，對罷團成員心情頗有影響，但好在都已撫平心情歸隊。第四、五、六選區的罷團和志工也可望匯流至「中二解顏」一起為罷免顏寬恒而努力，成員更加壯大。
罷團今天上午仍在烏日的明道花園新城路口有舉牌活動，林宣宏說，接下來陸戰會陸續展開，他們愛台灣的心不會變，也並不因第一波的失敗而受阻。
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