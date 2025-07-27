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魯明哲率車隊銘謝賜票 他：執政黨應正視大罷免24比0訊息

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園第三選區立委魯明哲（前）率車隊展開謝票，希望執政黨正視罷免24比0的訊息。記者曾增勳／攝影
桃園第三選區立委魯明哲（前）率車隊展開謝票，希望執政黨正視罷免24比0的訊息。記者曾增勳／攝影

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罷免投票結果出爐，桃園市六席立委反罷全壘打，第三選區立委魯明哲不同意逾10.5萬票，大贏罷團近4萬票，他今天上午在妻子陪同率車隊展開謝票，魯明哲說，此次罷免不同意票，不只是藍綠的對決，更是跨黨派對執政黨以罷免方式解決在野黨的不認同。

魯明哲率車隊展開中壢區「銘謝賜票」行程，廣播「感謝鄉親賜票」，他表示，開票完後隔天，立即帶領車隊謝票，利用半天的時間向民眾感謝賜票，他對選票的解讀保持謙虛，這次不同意罷免票數來自多元，不光是純藍選民的支持，更多的是不認同這樣罷免解決在野黨的方式。

魯明哲坦言，這一次反罷免的不同意票超過我去年當選立委的一個總票數，是他個人沒有預料到，包括許多在地綠營的友人，也不認同這次執政黨罷免做法，若是做為在地綠營立委，也應該讓立委做滿4年，這個道理是跨黨派的共識。

魯明哲說，這次罷免選舉沒有誰敗誰勝，同樣不認為是自己的勝利，希望罷團公民夥伴及幕後的民進黨推手，能夠謹慎解讀這次大罷免24比0的訊息，民眾希望的是社會不再撕裂，台灣社會能夠休養生息，促進經濟及兩岸和平，政府推動民眾有感的政策及方案。

桃園第三選區立委魯明哲（前）率車隊展開謝票，希望執政黨正視罷免24比0的訊息。記者曾增勳／攝影
桃園第三選區立委魯明哲（前）率車隊展開謝票，希望執政黨正視罷免24比0的訊息。記者曾增勳／攝影
桃園第三選區立委魯明哲率車隊展開謝票，希望執政黨正視罷免24比0的訊息。記者曾增勳／攝影
桃園第三選區立委魯明哲率車隊展開謝票，希望執政黨正視罷免24比0的訊息。記者曾增勳／攝影

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