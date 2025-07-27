【即時短評】「戰神」羅智強成功激起藍營投票 還裂解綠營基本盤

國民黨北市大安區立委羅智強罷免案不通過，「藍營戰神」頻打中央成功激起藍營支持者投票動力，每天站路口、掃街陸戰，陸空齊發下，不同意票率還高於去年立委選戰得票率，甚至同意票25%門檻都未過，綠營基本盤也裂解。

回顧罷免案，羅智強雖然處於首都深藍票倉大安區，但「戰神」風格引來罷團及綠營猛攻，堆疊仇恨值，但羅智強總是選擇正面迎擊，例如，與民進黨立法院黨團總召柯建銘「打騷擾電話」事件，被對手炒作，但羅立刻取得主動權，公布通聯紀錄、提告等回擊，反倒讓拿不出證據的綠營頻頻失分。

綠營與罷團遲遲挑不出毛病，即便社民黨議員苗博雅也投入助攻罷團，但羅智強持續發揮擅長的空戰優勢，也幾乎下班後，就每天在街頭宣講、掃街，未因深藍區而鬆懈陸戰。

羅智強不畏懼主動砲打中央引來的仇恨值，在藍營支持度持續堆高，但一開始選情仍冷，藍營開始動員後，包含蔣萬安、韓國瑜、盧秀燕、趙少康等大咖強力輔選，加上國民黨猛攻民進黨司法迫害、總統團結十講失言等，成功激發選民投票。

羅智強去年立委選戰共得8萬7973票，贏對手苗博雅1萬多票，羅的得票率約是52.96%，當時投票率達73%，這次罷免案雖然投票率57％，未如大選時高，但不同意7萬4808，達56.87%，比羅智強去年大選得票率還高。

且同意票5萬6726票也未過25%門檻，雖然大安區結構藍大於綠，但綠營在立委選舉近10年都可斬獲3成5到4成以上得票率，如去年苗博雅得票率就44.78%，這次罷免結果代表未體現綠營基本盤，有很多中間選民、甚至是綠營支持者倒戈支持羅智強。

其實，藍營內部最終封關民調不同意罷免約多出15%，投票率也成為此次罷免案的關鍵，高於5成基本上就算安全，最終投票率也衝到57%，在開票後果然一路勢如破竹。

羅智強昨自行宣布罷免案不通過後，除了溫情感謝選民智慧與善良，也不改重砲風格說「賴清德總統濫用罷免作為政治鬥爭，遭民意的反噬跟唾棄，現在打掉你的妄想，更是勝利的起步」。羅智強維持戰神本色，但一席言也盼執政黨反思。