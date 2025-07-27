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羅智強、黃國昌合體騎車謝選民 嘆台灣「腥風血雨、刀刀索命」半年

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
國民黨立委羅智強（左）挺過罷免案，今與民眾黨主席黃國昌在大安區騎單車、感謝選民。圖／取自臉書「羅智強」
國民黨立委羅智強（左）挺過罷免案，今與民眾黨主席黃國昌在大安區騎單車、感謝選民。圖／取自臉書「羅智強」

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國民黨立委羅智強挺過罷免案，今清晨獨自到大安森林公園向選民謝票，更騎單車去找民眾黨主席黃國昌致謝，2人一起騎進選區、謝票。羅也感嘆，這半年整個台灣政壇「腥風血雨、刀刀索命。」

羅智強今在臉書表示，謝謝黃國昌主席、陳佩琪醫師，謝謝民眾黨的朋友與所有小草們。感謝友軍堅定的支持，讓國民黨的24席立委，得以守住民主制衡的關鍵防線，「我們一起，戰勝了惡罷！」

他說，今天一早獨自前往大安森林公園謝票後，馬上傳訊給黃國昌，想親自拜訪、當面致謝；黃「秒讀秒回」，說正在騎單車，還客氣地說要到他的服務處來看他

羅智強直呼，聽了既感動又不好意思，怎麼可以讓他來？當然是自己去找他。心念一轉，乾脆「選日不如撞日」，既然他正在騎車，自己就去找他，一起騎一段、也一起謝票。剛好黃今天也在大安區，就這樣2個立委、2台單車騎進選區、感謝選民。

羅表示，從去年民進黨清算民眾黨前主席柯文哲開始，這場政治鬥爭就早已血腥展開。國民黨北市黨部主委黃呂錦菇被押、北市前副市長彭振聲家破人亡、國民黨各縣市黨部接連被查抄，再到昨日第一波惡罷全面襲來。這半年整個台灣政壇只能用8個字形容「腥風血雨、刀刀索命。」

他說，但他們沒有倒下。在這場殘酷的清算行動裡，在野黨爭氣地團結起來，國民黨24位立委、遭停職的民眾黨新竹市長高虹安，全部守住了。那「0」不是數字，那是全體台灣人民，用手中選票寫下的正義回擊；這是給賴清德政府，一記最沉痛、最直接的教訓。

羅智強再次感謝民眾黨、感謝黃國昌挺身而出。當執政者再惡再霸，只要在野團結、彼此支援，獨裁者就無法清洗異己，也無法打垮台灣的民主。他也喊話，「在野大團結，我們一起守住台灣的民主未來。」

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