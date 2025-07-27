小草發威 成功助藍軍全過關

綠營發動罷免以大敗收場，新竹市長高虹安得以續命，藍白合成功催出危機意識，白營二○二六布局地方選舉也出現契機。

對於在野陣營來說，新竹市是全台唯一市長、立委雙罷選區，自然成為藍白必須守住的城池，未來不僅有利於高虹安爭取市長連任，民眾黨議員席次也有望再增加。

儘管高虹安目前處於停職狀態，但仍以市長身分出席各種公開活動。民眾黨今年三月啟動「人民要當家」全國宣講，高虹安便是新竹場次助講者之一。民眾黨主席黃國昌當時在內部會議表示，全黨必須全力以赴對抗綠色威權，「新竹一定要守下來，我們不會被民進黨分化」。

這次雖然白委沒有面臨罷免危機，但白營全力助攻藍營反罷免，成為關鍵助力。隨著大罷免第三階段投票進入倒數，黃國昌七月初發出任內首封黨員信，喊話所有支持者出門投票「不同意罷免」，而民眾黨前主席柯文哲妻子也在選前黃金周站上反罷活動舞台，表態自己將會出門投下反對罷免一票，同時也將幫柯文哲申請公民投票權，「希望大家跟著我們投下反對罷免」。

首波大罷免昨投票，民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪（右）由國民黨立委羅智強（中）及民眾黨北市議員張志豪陪同投票。記者侯永全／攝影

柯文哲的投票權最後仍然遭最高行政法院駁回，民眾黨再順勢喊出「幫阿北投一票」，對賴政府的不滿及對司法不公的憤怒，已成功激起小草出門投票的動力；而小草的「助攻」，也被視為藍軍全數安全過關的一大助力。

民眾黨人士表示，高虹安雖然已經退黨，仍是民眾黨的夥伴，這次挺過罷免風波，不僅守住民眾黨根據地，也能讓先前因為柯文哲涉京華城等案感到失望而流失的小草，重新看到希望，進而重返民眾黨。

民眾黨人士分析，新竹市長罷免案順利守住，也代表民眾黨在二○二六年地方選舉更有底氣，預料黃國昌將有機會提前跟台中市長盧秀燕談整合，包括最重要的台南市長與高雄市長，「這兩區若藍白能提早談妥合作，白營在南部就有機會扎根」。

其次是嘉義市、新竹市部分，該人士認為，藍營有無機會禮讓，換取二○二八年在野全面執政？如果在今年罷免戰役後，兩黨持續釋出合作善意，那麼白營在二○二六年有機會可再攻下「嘉義市」一城。