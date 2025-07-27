聽新聞
0:00 / 0:00

誰扛政治責任？林右昌：別簡化為政黨勝負

聯合報／ 記者蔡晉宇屈彥辰／台北報導

👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡

大罷免結果不如綠營預期，民進黨內該由誰負起政治責任？民進黨秘書長林右昌昨晚表示，請不要將罷免行動窄化為政黨對決，也不能被簡化為政黨之間的勝負，而是偉大公民力量的展現，投票結果已經出來，民進黨虛心接受，也有責任更審慎地來反思此次社會的反應，盡速調整步伐，努力回應人民的期待。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，不要錯誤解讀投票結果，認為民進黨團反共護台、捍衛民主秩序的路線會有所改變，民進黨團仍然會持續在國會捍衛立場。

本次罷免領銜人之一、聯電創辦人曹興誠昨晚表示，罷免結果不如預期，主要原因是中共滲透台灣的程度遠大於想像。另外一個原因，是在藍大於綠的選區攻堅，所以當投票率高的情況下，志工的力量拚不過藍營基本盤的動員。

林右昌昨晚舉行記者會表示，罷免投票是史無前例的公民運動，不但是憲法保障人民表達意見的重要方式，也是公民的基本權利，所有政黨都能從這個過程中得到冷靜反思以及重新出發的機會；民進黨身為執政黨，會繼續維護民主，捍衛主權，也有責任更審慎地來反思此次社會的反應，盡速調整步伐，努力回應人民的期待。

對於這次大罷免，林右昌說，這場前所未見的公民行動是基於對國家的愛，對台灣的愛是因為反共護台而起，他要代表民進黨表達最高的敬意；在競爭過程，國民黨一直想把它扭曲為政黨間的惡鬥，但實際上本質並非如此，請不要這樣看待，這樣會對不起公民團體還有所有志工。

林右昌表示，這並非政黨對決的選舉，也不能被簡化為政黨之間的勝負，而是偉大公民力量的展現，投票結果已經出來，民進黨虛心接受。

大罷免 林右昌 曹興誠 吳思瑤

延伸閱讀

【即時短評】林沛祥大勝謝國樑連任路軍心穩 綠4連敗得重整旗鼓

罷免開票結果／抓戰犯？柯建銘、林右昌成2大箭靶 分析指撻伐他是劍指賴總統

罷免開票結果／大罷免翻車誰負責？林右昌：不要窄化為政黨間勝負

影／今天投票過後會辭職嗎？ 林右昌：怎麼會問這種問題？

相關新聞

25:0 大罷免 大失敗 人民對賴總統投不信任票

首波大罷免昨天投票，廿四位國民黨立委及新竹市長高虹安罷免案全數被否決，綠營力推的大罷免失敗，形同對賴清德總統及民進黨投下不信任票。

在野促道歉 賴總統：不是某一方勝利 也非另一方失敗

大罷免全數不通過，國民黨主席朱立倫昨天呼籲賴清德總統向人民道歉，民眾黨主席黃國昌也要求賴總統道歉、卓內閣下台。在野發聲後，賴總統透過臉書表示，這不是某一方的勝利，也不是另一方的失敗，對於投票的結果，大家應該尊重接受。

中間選民 終結惡罷政治鬥爭

大罷免結果揭曉，人民用不同意罷免票向賴清德總統說「不」，甚至給予七名藍營立委和新竹市長高虹安比上次當選還高的票數，讓他們...

觀察站／仇恨值不高 黃冷處理突圍

台東立委黃建賓罷免門檻2萬8347票，開票結果顯示，同意票2萬1123票、不同意票3萬4889票，不同意票甚至高過去年立...

觀察站／張家軍助陣 拔丁缺說服力

雲林國民黨籍立委丁學忠罷免案是濁水溪以南唯一罷免大戰，以近兩萬票差距壓倒性保住席位，凸顯由縣長張麗善領軍的張家軍實力強大...

誰扛政治責任？林右昌：別簡化為政黨勝負

大罷免結果不如綠營預期，民進黨內該由誰負起政治責任？民進黨秘書長林右昌昨晚表示，請不要將罷免行動窄化為政黨對決，也不能被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。