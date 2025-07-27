誰扛政治責任？林右昌：別簡化為政黨勝負

大罷免結果不如綠營預期，民進黨內該由誰負起政治責任？民進黨秘書長林右昌昨晚表示，請不要將罷免行動窄化為政黨對決，也不能被簡化為政黨之間的勝負，而是偉大公民力量的展現，投票結果已經出來，民進黨虛心接受，也有責任更審慎地來反思此次社會的反應，盡速調整步伐，努力回應人民的期待。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，不要錯誤解讀投票結果，認為民進黨團反共護台、捍衛民主秩序的路線會有所改變，民進黨團仍然會持續在國會捍衛立場。

本次罷免領銜人之一、聯電創辦人曹興誠昨晚表示，罷免結果不如預期，主要原因是中共滲透台灣的程度遠大於想像。另外一個原因，是在藍大於綠的選區攻堅，所以當投票率高的情況下，志工的力量拚不過藍營基本盤的動員。

林右昌昨晚舉行記者會表示，罷免投票是史無前例的公民運動，不但是憲法保障人民表達意見的重要方式，也是公民的基本權利，所有政黨都能從這個過程中得到冷靜反思以及重新出發的機會；民進黨身為執政黨，會繼續維護民主，捍衛主權，也有責任更審慎地來反思此次社會的反應，盡速調整步伐，努力回應人民的期待。

對於這次大罷免，林右昌說，這場前所未見的公民行動是基於對國家的愛，對台灣的愛是因為反共護台而起，他要代表民進黨表達最高的敬意；在競爭過程，國民黨一直想把它扭曲為政黨間的惡鬥，但實際上本質並非如此，請不要這樣看待，這樣會對不起公民團體還有所有志工。

林右昌表示，這並非政黨對決的選舉，也不能被簡化為政黨之間的勝負，而是偉大公民力量的展現，投票結果已經出來，民進黨虛心接受。