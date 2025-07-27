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中間選民 終結惡罷政治鬥爭

聯合報／ 本報記者陳洛薇

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罷免結果揭曉，人民用不同意罷免票向賴清德總統說「不」，甚至給予七名藍營立委和新竹市長高虹安比上次當選還高的票數，讓他們撐過罷免難關，這顯示藍綠高度對決下，不只催出基本盤，更激發藍白在野合力抗綠的決心，此外，民進黨追殺在野意圖弱化國會的野心，連中間選民也憂慮，共同起身反罷免，守護監督制衡的力量。

這場史上規模最大無差別罷免行動，導致台灣社會陷入長達一年的對立與撕裂。賴總統宣稱要「用更大的民主解決民主的紛爭」，透過一次次選舉罷免「打掉雜質」，但口中所謂的民主，竟淪為操作仇恨政治、打壓異己的工具，令人不寒而慄，反而促成在野結合公民力量大團結，力阻賴政府實現一黨獨大。

賴總統不甘國會席次選輸，就動員全黨和罷團聯手罷免；但這次罷免票數與當選票數比較，新竹市長高虹安、立委鄭正鈐、基隆立委林沛祥的不同意罷免票，遠高於他們的當選票數。藍白合體抗惡罷，展現在野團結的實力，而新北張智倫、桃園魯明哲、邱若華、呂玉玲、台東黃建賓也獲得選民有力奧援，讓他們獲得比去年立委選舉更多的票數。

「尊重少數、服從多數」是最基本的民主常識，小學生都懂的道理，卻在這場罷免運動中被民粹與對立取代。罷免是憲法保障的公民權利，現在卻成了國家總動員的工具，在國家機器動員下，百工百業被迫表態，異議者被標籤為「雜質」，整體社會彷彿陷入一場去反對聲音、馴化異己的運動。這不僅是對民主價值的反動，更意圖弱化國會監督，對不同聲音人民的清算。

當民主制度成為打擊異己的武器時，所謂「更大的民主」就成了當權者手中盡情揮舞的鞭子；如果失去反對聲音與制衡力量，台灣只能一言堂，掌握權力的人姿意濫權，國家將變形為違憲的威權大怪獸。

賴總統要「打掉雜質」，難道把不同意見的人當成雜質，就是總統的治理哲學？難道要透過一場場選舉與罷免，把不同立場、不同聲音清除殆盡，就是他口中「更大的民主」？

民意的抉擇已揭曉，大罷免結果就是一記警鐘。人民用手中的選票，終結這種將罷免做為鬥爭工具的仇恨政治，阻止失控的領導人帶領國家走向碎片化。這是一次民主試煉，台灣的選民用更高的智慧展現更成熟的民主，這正是賴總統該上的民主課。

罷免 賴清德

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