在野促道歉 賴總統：不是某一方勝利 也非另一方失敗

大罷免全數不通過，國民黨主席朱立倫昨天呼籲賴清德總統向人民道歉，民眾黨主席黃國昌也要求賴總統道歉、卓內閣下台。在野發聲後，賴總統透過臉書表示，這不是某一方的勝利，也不是另一方的失敗，對於投票的結果，大家應該尊重接受。

昨天投票結果揭曉後，前總統蔡英文在臉書發文標記賴總統並表示，「希望今天的投票之後，大家能夠繼續支持賴清德總統與執政團隊」。賴總統昨天沒有回應在野的訴求，也沒有回應蔡總統的送暖。

朱立倫昨天表示，感謝台灣人民發揮最成熟的民主，用選票證明台灣民主是偉大的，衷心期盼這場政治鬧劇到此為止，台灣不要再內耗、搞政治內鬥。他呼籲賴總統站出來，衷心向人民道歉，好好反省檢討，在全世界拚經濟、關稅貿易戰的時候，台灣要怎麼做才能共度難關，不要再政治惡鬥。

黃國昌：卓揆應下台、內閣改組

黃國昌表示，賴總統發動這場撕裂社會、製造仇恨的大惡罷，應該立即向人民道歉，真心認錯虛心檢討，誠實面對執政過錯，努力修補仇恨對立後的傷痕，停止用司法檢調追殺在野黨。黃國昌點名卓內閣倒行逆施、早已失去人民信任，嚴重違反行政中立、濫用行政資源助攻大惡罷，應立即下台、內閣全面改組；在大惡罷扮演關鍵角色的民進黨立院總召柯建銘更應知所進退，別再繼續禍亂國會。

賴總統昨天未公開露面，他只透過臉書表示，對於投票的結果，大家都應該尊重接受；不論是支持罷免，或者反對罷免，這不是某一方的勝利，也不是另一方的失敗，罷免與反罷免，都是人民在憲政制度下所擁有的正當權利；儘管社會上存在不同立場，台灣人民依然能透過合憲合法的方式表達意見、做出決定。

賴總統說，許多公民挺身而出，讓人民的公僕回到地方謙卑請託，讓被不合理刪凍的國家預算順利解凍，提醒了每一個政黨的政治人物都有對國家的忠誠義務，並且無時無刻接受人民的監督，也提醒執政者和民意代表，民主自由的憲政制度不是為了創造權力而存在，而是為了限制權力而奮戰。賴總統說，今天過後還有許多挑戰，但要向世界證明，台灣是一個有能力用憲政制度化解內部紛爭的國家，更是以民主精神團結彼此的國家。

賴總統：持續守護民主憲政體制

賴總統表示，他期待朝野政黨不分立場、社會各界不分彼此，持續守護我們民主自由的憲政體制，捍衛我們的國家。對於在野黨領袖表示內閣應總辭，賴總統在臉書提到，執政團隊的責任，是持續堅定沉著、為人民打拚，堅持國家利益，讓國家繼續前行。

蔡英文昨天透過臉書表示，公民朋友發起的民主運動，是台灣民主史上最重要、最值得記錄的一步。她表示，台灣面臨的內、外挑戰與威脅依然非常多，比起任何國家都更加困難，但愈是困難的時候，我們愈要團結。為了珍貴的民主、自由，為了確保國家能繼續穩健前進，她希望大家能夠繼續支持賴總統與執政團隊。