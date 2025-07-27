風城守住了 高虹安籲放下仇恨

停職中的新竹市長高虹安昨拿下十二萬四三六○張不同意票，比二○二○年市長選舉得票九萬八一二一票還高，她昨晚六時四十五分現身，自行宣布罷免案不通過，支持者爆出歡呼。高虹安說，希望大家放下仇恨，重新擁抱、重新出發，一起為這座城市繼續打拚。

新竹市長選舉人數卅六萬三一一人，罷免案通過門檻九萬七十八張同意票，昨開票過程，不同意票一路領先，最後拿下同意罷免票數八萬六二九一票，不同意票十二萬四三六○票，未過罷免「雙門檻」，總投票率百分之五十八點八四。

高虹安昨晚換上白襯衫、藍長褲現身，也挺過罷免戰的國民黨立委鄭正鈐到場，在藍白議員陪同下發表感言。高虹安說，多數市民投下不同意罷免票，不只是對她的肯定，更是對市府團隊的信任、對市政改革的支持，更是對新竹市未來的堅持。

高虹安說，「這場罷免造成了撕裂與對立，仇恨的語言赤裸裸地在社會中蔓延」，這樣的惡罷、惡搞，不只勞民傷財，對新竹市有什麼貢獻？她看到相當大的傷害。

「讓我們放下仇恨，重新擁抱，重新出發。」高虹安說，這段日子社會有裂痕，人與人之間有對立，希望新竹市盡快回到正常節奏，大家一起為城市繼續努力打拚。

身為全台唯一的「市長」罷免案，地方政壇分析，綠營刻意操作罷免，加上藍白合作有成，這是高挺過罷免的關鍵，尤其新竹市是藍白合示範區，藍白「聯手保高」成功，高儼然成為竹市藍白合的象徵性共主，也成為二○二六連任的市長熱門人選。

藍營人士觀察，藍白屬性不同，在大罷免中加乘效益，藍營有組織實力，民眾黨地方執政優勢，高虹安、鄭正鈐多次合體聯防，展現「共同進退」態勢。

不過，高虹安挺過罷免危機，但並非安然下莊，她涉及立院助理案一審被判七年四個月，案件進入二審審理，明天再度開庭；旅美教授陳時奮告她誣告案，一審判十月徒刑，高上訴後，本月卅一日二審宣判，二審結果暫不影響市長職務，但將牽動高虹安的政治路。