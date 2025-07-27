首戰告捷 黃國昌站穩關鍵第三勢力

民眾黨主席黃國昌上任不到半年，率領全黨守住新竹市根據地，可預期黨內地位將更加穩固，其任期將持續至明年十二月卅一日，同時身兼民眾黨立法院黨團總召角色，手握二○二六年縣市長選舉提名權。

民眾黨內評估，守住罷免案的關鍵在投票率，其中更是黃催出白營的投票率與投票傾向。

黃國昌過去曾任時代力量黨主席，同樣有身兼立法院黨團總召經驗，儘管自前年加入民眾黨以來，曾有部分黨員抱持觀望態度，然而重返國會後因熟稔議事規則，聯手國民黨團推動多項改革法案，數度站在第一線對抗執政黨攻擊，成功擄獲不少小草及支持者的肯認。

民眾黨內人士坦言，罷免案守住，顯示在野聯盟通力合作，足以撼動執政權，給民進黨強大的威脅感。因此黃國昌作為白營第一而且唯一的戰將，在黨內的地位將更加鞏固。

該名人士分析，守住罷免案的關鍵在投票率，其中更關鍵的是白營的投票率與投票傾向，藍營地方立委為催出在野團結票，紛紛找黃國昌站台，從投票的結果來看也確實奏效。罷免戰後，白營站穩關鍵少數的第三勢力，而黃國昌的催票力也讓藍委看見百分之五至十，就足以改變選區的戰況，黃國昌不論在黨內或在野聯盟中的地位都是大大提升，不再是喊不出來的空氣票。

民眾黨立院黨團副總召張啓楷則說，新竹市是民眾黨唯一執政縣市，新竹縣市也是重要藍白合作指標區。此次成功，也代表黃國昌穩定住民眾黨的政治實力和氣勢。