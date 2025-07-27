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觀察站／民眾黨一人政黨 走向集體政黨

聯合報／ 本報記者林銘翰
民眾黨立院黨團總召黃國昌（左四）、麥玉珍（左起）、林憶君、陳昭姿、林國成、劉書彬、黃珊珊。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立院黨團總召黃國昌（左四）、麥玉珍（左起）、林憶君、陳昭姿、林國成、劉書彬、黃珊珊。圖／聯合報系資料照片

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二○二五年二月十九日，民眾黨主席黃國昌上任，在不到半年的時間當中，率領全黨守住重要根據地，可預期其黨內地位將更加穩固，同時象徵民眾黨從過去的「一人政黨」逐漸走向「集體政黨」，而黃國昌的任期將持續到明年底，未來確定握有二○二六年縣市長選舉提名權。

二○二三年底，黃國昌放棄時代力量黨籍，宣布加入台灣民眾黨，隨後列入該黨不分區立委名單第二名，隔年當選後重返立法院。

事實上，黃國昌轉身投入民眾黨早已有跡可循，二○二二年縣市長及議員選舉期間，他就現身時任無黨籍台北市長候選人黃珊珊造勢場合，由於當時仍然具備時代力量黨員身分，數度在時力內部及支持者之間引發不滿，而在黃國昌加入民眾黨初期，也有部分黨員抱持觀望態度。

黃國昌出任民眾黨團總召以來，透過在野合作推動多項改革法案，逐一落實競選期間提出的政見，獲得大部分黨員及支持者認同，而在民眾黨爆發政治獻金風暴、前主席柯文哲捲入京華城案過後，黃國昌也在風雨飄渺之際肩負重責，帶領這個第三大政黨走出新局。

柯文哲在今年元旦宣布請辭民眾黨主席，黃國昌在兩周後宣布投入黨主席補選，當時他在臉書以「壯大台灣第三勢力，團結民眾堅定前行」為題發文，提及阿北多次叮囑「台灣民眾黨以一人政黨起家，但不能以一人政黨持續」，誓言在所剩的黨主席任期內為黨扛下重責。

儘管台北地方法院審理京華城案，柯文哲仍羈押禁見，然而民眾黨已進入「後柯文哲時代」，如今黃國昌率領全黨守住新竹市根據地，不僅是就任黨主席以來象徵性的一戰，也在實踐其過去所說「我們一起努力讓柯文哲主席回來時，為這個團隊感到驕傲」。

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