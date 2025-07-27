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黨內人士：閣揆換人機會小 局部改組難免

聯合報／ 記者黃婉婷周佑政／台北報導

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大罷免失敗，外界點名卓內閣總辭下台，民進黨湧現要求內閣局部改組的聲音，黨內人士認為，罷免在野黨立委並非對行政團隊的「信任投票」，因此行政院長換人的機會不大，但賴政府上任以來，經濟部長郭智輝、衛福部長邱泰源、教育部次長葉丙成等人，屢因言行惹議，行事風格就連民進黨內都不滿，部分改組恐是賴政府回應民意不得不的選擇。

行政院發言人李慧芝昨晚表示，行政院依照憲法規定對立法院負責，作為憲政機關，行政院的責任就是守護憲法，也希望朝野政黨不分立場，一起守護民主自由的憲政體制。

民進黨人士表示，賴清德、行政院長卓榮泰與總統府秘書長潘孟安是執政團隊「鐵三角」，卓揆受賴總統高度信任；在朝小野大下，卓內閣推動國政處處受在野黨掣肘，而執政高層對卓的表現仍肯定，但不可否認，行政團隊與立院民代的溝通確實沒有很順暢。

至於內閣是否應部分改組，綠營內部多認可行。民進黨人士指出，不少民進黨立委與支持者對經濟部長郭智輝在罷免前，針對核三公投辯論態度消極感到高度不滿，認為與民進黨長期「非核家園」政策牴觸，此外郭智輝先前「蒙古症」等失言也早讓黨內不滿。

黨內也有人點名衛福部長邱泰源時常對政務不在狀況內，比如年初發生急診壅塞時，還被賴清德點名要妥善處理，又或是爆料賴清德為醫院推淨零減碳「打電話罵環境部長彭啓明」，都讓黨內直搖頭。

也有綠委表示，教育部次長葉丙成處理涉洩漏性平案學生個資、次長張廖萬堅遭質疑花公帑攜妻赴帛琉公務行程，乃至近日台師大女足抽血爭議延燒，都讓民眾高度反彈；教育部長鄭英耀本身雖然沒有特別爭議，但他掌理教育部必須概括承受，鄭英耀是否適合繼續任官，必須嚴肅思考。

民進黨 大罷免 郭智輝 葉丙成 邱泰源

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