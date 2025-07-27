地方黨部幾乎團滅 藍營：激出沉默選民投票

大罷免結果出爐，重挫綠營氣勢，大罷免期間，執政黨透過司法機關讓國民黨地方黨部幾乎團滅，但國家機器透過司法打壓、言論自由管制，到剷除異己的作為，不只激出藍營支持者危機感，更激起沉默民眾投票表態。

藍營地方人士指出，民進黨以司法介入後，國民黨北市黨部主委黃呂錦茹被羈押，國民黨新北黨部卅一人遭起訴，地方黨部幾乎團滅。加上京華城案，民眾黨主席柯文哲至今仍被羈押，都讓民眾感受到司法成為執政黨打擊在野黨工具，反而激出民眾心中的不滿。

以新北市為例，地方黨部幹部遭收押、起訴，地方組織戰原本受到影響，但七月十九日的新北造勢場卻湧入逾二萬人，動員力道堪比地方大選規模，關鍵在於「侯友宜動起來了」。

近侯人士指出，這次罷免是無差別攻擊，從司法打壓、言論自由管制，到剷除異己的作為，確實天怒人怨，但沉默民眾仍占多數，激起民眾投票表態是侯友宜制定的目標，否則大罷免通過，未來民進黨如何惡搞都沒辦法制止。

國民黨北市黨部主委黃呂錦茹因罷免連署涉嫌偽造文書被羈押，包括台北市長蔣萬安、桃園市長張善政等都不惜冒著被綠營扣上違反集會遊行會的帽子，帶領支持者赴北檢抗議，都是被檢警調此次助攻大罷免的反抗。

昨天投票結果出爐，包括王鴻薇等藍營政治人物談到被羈押中的北市黨部主委黃呂錦茹時，也傷心哽咽落淚。