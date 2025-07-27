賴清德設防火牆 林右昌難逃替罪羊

大罷免結果出爐，結果一席也沒罷掉，黨內出現檢討聲，認為黨主席賴清德下令全黨投入大罷免的路線偏誤，黨中央要有人負起政治責任，不能一句「這是公民團體自主發起的」，就輕輕帶過。不過，派系人士也說，賴清德在最後關頭刻意與大罷免保持距離，有達到防火牆效果，最先被究責的對象是民進黨團總召柯建銘、黨秘書長林右昌，而撻伐林右昌其實就是劍指賴清德。

據了解，民進黨昨天緊盯投開票的整個過程，賴清德總統除了處理例行國政外，同樣十分關注罷免進展，但隨著結果開出後，府院黨陷入低氣壓，賴總統也與核心幕僚緊急開會，最後透過臉書發表近千字看法，定調尊重罷免結果。

據透露，民進黨內雖然早已定調大罷免是公民運動、民間自主發起，但過程中，民進黨積極協助罷團，原本黨內認為不能對結果感到樂觀，但至少應該能拉下幾個「爭議藍委」，對於這次大罷免、大失敗收場，黨內仍感到「意外」。

黨內非賴系多認為，推動大罷免高風險，無助執政黨施政，方向上根本錯誤。這些意見一度獲黨中央重視，但最後內外在環境加總下，賴清德仍拍板全黨投入，無可厚非，但打了敗仗後，終究要事後檢討。

柯建銘與林右昌並列兩大究責對象，民進黨人士表示，柯建銘身為大罷免的原始倡議者，現在失敗，綠營付出代價難以評估，柯難辭其咎，但跨派系共識並未要讓其總召位置不保，民進黨也還需要柯建銘，盼總召莫再走激進路線，拖累執政團隊。

民進黨人士指出，林右昌部分，黨內檢討的背後動機，夾雜政治性相對較強，一語道破就是「沒辦法檢討賴清德，只好衝著林右昌去了」。一位非賴系立委表示，基於兩大原因，現在並非劍指賴清德時機，但林右昌恐就難逃替罪羔羊。

首先，賴清德在最後關頭刻意與罷免保持距離，罷免失敗，賴只算輕傷；再者，明年縣市長提名在即，賴仍大權在握，讓派系不敢輕舉妄動。

至於反共護台聯盟召集人曹興誠，屬於側翼性質，非民進黨正規軍，黨內檢討多集中在未來「民進黨與民團的距離」得謹慎拿捏。

民進黨前立委林濁水昨批民進黨因傲慢、背離初衷，不斷因為令社會側目的言行而削弱罷免志工創造的動能，「民進黨對不起你們」。