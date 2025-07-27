25:0 大罷免 大失敗 人民對賴總統投不信任票

首波大罷免昨天投票，廿四位國民黨立委及新竹市長高虹安罷免案全數被否決，綠營力推的大罷免失敗，形同對賴清德總統及民進黨投下不信任票。

賴政府朝小野大施政壓力加大

昨天投票揭曉後，雖然下月廿三日還有第二波、七席國民黨立委的罷免投票，但外界普遍預期國民黨將保住國會最大黨地位，加深賴政府面對朝小野大的施政壓力。

在大罷免投票前，民進黨立院黨團總召柯建銘曾表示，至少會有六席藍營立委被罷免，宣稱大罷免一定會大成功，但如今面臨大失敗的窘境。

昨天各地天氣較預期穩定，投票率也比政壇預期的更高。除了雲林縣立委丁學忠和台東縣立委黃建賓的罷免投票率低於百分之五十，其他均高於百分之五十，顯著高於過去國內多個罷免投票，顯示國人對此次罷免案的關注。

昨天下午四時投票結束後展開計票，除了新北葉元之的開票過程中稍有拉鋸，其他選區都是不同意票一路領先同意票。中選會昨晚九時許公布罷免結果，廿四位國民黨立委及高虹安罷免案都被否決。

「必罷成功」 葉元之驚險過關

台北的王鴻薇、李彥秀、徐巧芯、新北葉元之、台中羅廷瑋、花蓮傅崐萁、新竹鄭正鈐七名藍委的同意票數雖達罷免通過門檻，但因少於不同意票而遭否決。其中，葉元之的同意與不同意票數差距較小，僅以三五六○票之差驚險過關。選前葉元之被綠營與罷團視為「必罷成功」的對象，葉元之驚險過關，代表其他選區的選情遠比綠營早先預估的更樂觀。

八人不同意罷免票比當選票高

新北張智倫、基隆林沛祥、桃園的魯明哲、呂玉玲、邱若華、新竹鄭正鈐、台東黃建賓及高虹安八人的不同意罷免票，顯著高於他們當選時的得票，凸顯該區選民對大罷免的不認同，也間接肯定他們的表現。

八月廿三日還有七位國民黨立委的罷免案投票，國民黨主席朱立倫表示，要繼續反罷免，守住所有立委席次。

民進黨秘書長林右昌表示，虛心接受投票結果，執政黨會繼續維護民主、捍衛主權，也有責任更審慎地反思此次社會的反應，盡速調整步伐，努力回應人民的期待。被問到民進黨主席賴清德、秘書長等是否要請辭負責，內閣是否要改組？林右昌說，這是一場台灣民主史上從來沒有碰過的公民行動，史無前例，勿窄化成政黨對決，也不要扭曲為政黨之間的勝負。