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黨主席交棒？上月朱立倫密會盧秀燕

聯合報／ 記者陳秋雲陳敬丰鄭媁林麗玉／連線報導

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國民黨驚險守成，下一役即將面臨黨主席改選。藍營接班梯隊成形，要為明年九合一選舉與二○二八大選做好準備。政壇勸進台中市長盧秀燕參選國民黨主席的聲浪增強，據了解，盧秀燕上月在大罷免期間，曾與國民黨主席朱立倫在台中密會，只有二人在場，可能已討論過黨主席議題。

朱立倫日前接受本報專訪時強調，自己非常期盼「順利交棒」，並點名黨內四位優秀的直轄市長，是未來競逐大位關鍵的基礎。

首波罷免投票結束後，傳出朱立倫十月任期屆滿後將交棒，不再參選黨主席。政壇人士指出，上月朱立倫與盧秀燕曾在台中密會，當時兩人除談論大罷免因應之道，朱也提到希望盧接黨主席，但討論詳情只有兩人知道。

外界關注盧秀燕曾表態考慮參選黨主席，據了解，盧仍未最後決定。台中重量級政壇人士說，盧另覓代理人選黨主席是可能選項，但親自參選也可行，畢竟賴清德總統也兼任民進黨主席，況且盧秀燕與前總統蔡英文同一天生日，在國民黨困難時刻，循「小英模式」救黨，未來代表藍營參選總統之路才穩固。

政壇觀察，盧秀燕反罷免後期砲火猛烈，左批賴清德總統下追殺令，右罵行政院長卓榮泰「帶頭造謠」、如中共宵小之輩，與以往「媽媽市長」笑臉、溫和作風截然不同，引起政界側目。此外，藍營人士指出，這次大罷免，蔣萬安在黨內的角色愈形重要。接下來黨主席選舉、二○二六、二○二八大選，蔣萬安都將扮演重要角色。

反罷免戰役告捷後，盧秀燕昨轉趨低調，昨上午投票時不僅未受訪，台中三藍委反罷告捷後，盧未現身，僅透過國民黨中市黨部主委顏文正代為念稿，提及市民勇敢投票，做出選擇，這是集結眾人之力，所有從政者必須恪守民意，尊重人民的選擇。

罷免

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