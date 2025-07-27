冷眼集／賴總統切割不扛責 漠視人民不信任投票

大罷免、大失敗，府院黨將罷免輕描淡寫化約為「公民運動」，但民進黨傾全力支持大罷免，國人有目共睹，如今要公然「卸責」，社會各界也是歷歷在目，如今，原本明年地方選舉才是賴清德總統的「期中考」，賴清德這次親上火線，動用國家資源，並且賭上整個民進黨，最後全盤皆墨，期中考提前被當，賴清德的政治能量、領導威信均面臨了空前挑戰。

賴清德在去年總統大選僅以四成得票率當選總統，民進黨在國會席次也未過半，執政之路本來就遍佈荊棘。

然而，面對朝小野大的政治困境，執政黨不願謙卑與在野黨溝通合作，取而代之的是採取強力對抗路線，讓執政困局更陷險境，不論「協力」推動大罷免、放任「青鳥」攻擊政治立場不同者，或透過憲政手段杯葛國會三讀法案，都是一年多來政局紛擾的主因。

今年一月，民進黨立院黨團柯建銘登高一呼「雙罷」，要罷免立法院長韓國瑜及國民黨所有立委，府院黨雖然在第一時間「切割」，並未呼應柯建銘說法；可是，隨著大罷免「起風」，民進黨表面上稱大罷免是由罷團自主發動，但實際上民進黨早就不演了，近來，賴清德更是公開號令黨公職全力協助罷免活動。

一時之間，國家機器運轉，也隨著大罷免而起舞，司法檢調成為整肅國民黨反罷免的武器，中選會也努力將多數罷免集中在同一天投票，以帶動大罷免的力道。

不僅如此，賴清德更啟動「團結國家十講」，不知是以總統或民進黨主席的身分，到處挑動社會對立，撕裂國家團結。

然而，第一波的罷免結果揭曉，沒有任何立委或縣市首長被罷免，但不論賴總統、民進黨中央都開始切割，口徑一致地感謝公民團體，而大罷免的大失敗，彷彿與民進黨、賴總統扯不上關係，可是，過去半年多的時間，台灣卻在罷免浪潮下不斷空轉，這一切代價，難道府院黨都不用負起責任？

賴清德領軍支持大罷免期中考，如今失敗，人民投下不同意罷免票，正是對賴政府與民進黨投下不信任票，府院黨不扛責，那人民自然會繼續究責，若是沒有人下台，或是內閣改組，這一切將會反映在明年的地方選舉上。