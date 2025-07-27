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蔣萬安、張善政連任鋪坦途 侯友宜、盧秀燕交棒氣勢旺

聯合報／ 記者林麗玉陳俊智陳秋雲葉德正／連線報導
台北市長蔣萬安（左）前往位於大直的永安國小投票。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安（左）前往位於大直的永安國小投票。記者黃義書／攝影

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驚濤駭浪中，藍營遭罷立委全數守住，四都市長全力護盤，不僅在二○二六有助台北市長蔣萬安、桃園市長張善政連任；新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕也可望交棒給自己人，更帶旺二○二八聲勢。

蔣萬安 保五聲望提升

北市藍營人士分析，國民黨代主委、北市議長戴錫欽選前強調北市情況不佳將衝擊蔣萬安連任，把蔣和五名立委綁在一起，這次反罷免之役等同二○二六選戰暖身，也等於是提前為國民黨、蔣萬安的二○二六固樁。

「蔣萬安明年連任應該安了。」學者曲兆祥分析，這次反罷免之戰，對蔣萬安來說具指標意義，尤其北市五席立委被民進黨、罷團鎖定重點罷免，蔣成功保五，讓蔣萬安黨內地位、聲望提升，穩定「藍大於綠」的基本盤局，蔣面諫賴總統等同單挑，如果明年連任又過關，等同確立蔣萬安未來的儲君之位。

新北市是本次罷免重要指標區，五席被罷立委中的葉元之，更被視為全國最危險的藍委之一；廖先翔也因以揶揄語氣談論副總統蕭美琴捷克險遭撞事件，出現不利氛圍。近侯人士指出，侯友宜希望阻止綠營用少數民意翻盤，守住五席一直都是他訂下的防線，選前最後一天，他更四度冒雨同框葉元之，全力救援。

新北藍委全守住，地方政界人士認為關鍵在藍白反綠惡罷的氛圍，加上市長侯友宜扮演桶箍角色，號召民代、社團等組織一起動員，連葉元之也守住，證明他扎實的基層實力與號召力，對於下一任新北市長，侯友宜勢必也有相當影響力。

盧秀燕 重啟藍白合2.0

台中市三名藍委挺過罷免戰，市長盧秀燕扮演關鍵角色。盧秀燕親自領軍，建立台中六藍委平台，合作對抗罷團與綠營，盧結合民眾黨主席黃國昌，重啟藍白合二點○，成功守住台中，政治動能更外溢到全台，有利於藍營二○二六台中交棒，也帶旺二○二八聲勢。

桃園六席藍委全面挺過罷免，藍營將桃園市長張善政視為「功臣」之一，張近月積極反罷免輔選，大小場無役不與，也強化市政建設與立委們的連結，讓喊出的「一席都不能少」口號，成功兌現。張善政「母雞護小雞」有成，不僅奠定明年二○二六年連任基礎，也墊高綠營挑戰難度。

張善政為守護六席自家立委，近月積極輔選反罷免，下班或假日時間都至少跑了兩、三場，每場都強調立委對市政大力協助、財政收支劃分法對桃園帶來的利多，企圖弱化罷免的正當性。

罷免 蔣萬安 張善政 盧秀燕 侯友宜

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