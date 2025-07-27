藍營展現大團結 4都市長關鍵功臣

大罷免結果藍營成功展現團結力量，顯示國民黨祭出「愛國者行動」策略奏效，從黨中央到地方區域聯防，成功守住既有國會席次；其中，台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政等藍營縣市長積極顧盤，是抗惡罷的關鍵功臣。

國民黨主席朱立倫昨天在投票結果出爐後表示，這不是任何一政黨的輸贏，是台灣人民的大勝利。

台北市長蔣萬安也表示：「我們無法控制外面的風雨，但可以永遠選擇同舟共濟」，「我們不能分裂，必須攜手面對接下來艱困的挑戰，包括能源政策、關稅變局、還是地緣政治」，蔣強調不能內耗，必須做好準備，正視迎面而來的灰犀牛。

新北市能守住五席立委，市長侯友宜功不可沒。他昨晚率五名藍委向選民致謝，喊話執政黨要正視這次選舉結果，「現在開始要放下對立、仇恨」。侯說，台灣之所以美麗，是因為能夠包容不同聲音與族群，大家願意攜手面對台灣所有挑戰，台灣就是因為這個力量才能走到現在，台灣身為自由民主國家，更有完整監督機制。

桃園市長張善政昨晚也在臉書發文指出：「人民用最堅定的選票宣告，台灣拒絕再被撕裂」，他也指出，接下來應持續彼此信任與團結，朝著共同的目標，大步向前。

全台輔選有功的台中市長盧秀燕昨低調未現身，僅透過國民黨中市黨部聲明，盼從政者不分黨派，輕政治重民生。

此次罷免戰役，罷團結合綠營針對卅一席國民黨立委發動無差別式罷免，遍地烽火，儘管最初「以罷制罷」戰術失敗，頹靡氣氛一度對藍營不利。

黨主席朱立倫六月啟動「愛國者行動」三部曲，以地方守護、區域聯防與全國大造勢分進合擊，整合藍營執政縣市能量，跨區支援協助；四都市長與立法院長韓國瑜等人，投票前每周末幾乎行程滿檔，相互輔選各區造勢活動，成為藍委最大支撐力量。

藍營諸侯與韓國瑜扮演「母雞護小雞」。盧秀燕坐鎮中部戰場，主攻民進黨忙大罷免不去救災，凸顯政黨鬥爭的惡狀；蔣萬安、侯友宜聚焦綠營無差別大罷免的動機與無正當性。

國會方面，藍委努力論述一年多來通過的民生法案，爭取中間選民與小草認同感；韓國瑜每場助選金句連連，強化監督制衡「一席都不能少」的必要性。朱立倫則將炮火鎖定賴政府應對關稅戰的無能與普發現金的不作為，藉打議題戰升高民眾的反綠情緒，轉化成具體投票行動。

馬英九基金會執行長蕭旭岑昨表示，前總統馬英九對投票結果表示欣慰，台灣民眾在關鍵時刻展現智慧，拒絕撕裂台灣社會、違反台灣利益的「抗中」路線；這是台灣最真實、最強大的民意，反對仇恨政治，希望兩岸和平。