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趙少康亮票自承錯誤 警將約談

聯合報／ 記者廖炳棋洪子凱楊正海陳敬丰黃寅／連線報導

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昨天是有史以來規模最大的罷免投開票日，警政署統計全國投票時的違規違序案件共51件，較受矚目的是媒體人趙少康離開圈票區後主動亮票給媒體拍攝；另如台中市民進黨前立委莊競程昨在社群平台稱有選民指領到已被蓋不同意罷免的投票單，但查證並無此事，兩件都依涉觸犯選罷法偵辦。

警政署表示，昨共發生撕毀、攜出選票、亮票等11件；拍攝選票與攜帶手機或攝影器材15件；從事競選、助選活動7件，另相關違反投票秩序及輕微事故共18件。

昨天違規違序案件中，最受矚目是媒體人趙少康昨天上午前往台北市大安國中投票，離開圈票區後直接打開票紙，主動亮票給媒體拍攝，一路到投進票匭後，才對折投入。北市選委會認為他涉違反選罷法規定；趙少康事後解釋，一時失誤，不小心把選票背面當正面展示，露出正面，這是錯誤示範。

大安警分局指出，趙少康涉嫌亮票，將蒐證並約談趙少康及選務人員，再函送台北地檢署偵辦。依公職人員選罷法規定，投票人圈定後不得出示圈定內容，經令其退出而不退出者，處2年以下有期徒刑、拘役或科20萬元以下罰金。

民進黨前立委莊競程昨在社群網路平台聲稱，收到北區選民通報，指領到投票單「上面不同意罷免已經被蓋章」，已更換投票單投票，並稱「今天我已經聽到不只一起這樣誇張的問題」；但事後台中選委會查證並無此事，是不實訊息，已依涉違反選罷法偵辦。莊競程表示，他發文是提醒民眾和選務人員有此事，請大家注意，反映的女選民姓張，有錄音可憑。

莊競程的說法一度引發騷動，身陷罷免投票的立委黃健豪臉書發文回應「若屬實，請檢警即刻介入調查；若沒有，那就要負起造謠的責任。」

罷免 綠委 趙少康

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