8月23日下波罷免投票 江啟臣籲 用理性再次做出選擇

第一波罷免投票結果昨揭曉，台中市三名藍委罷免都不通過，下波罷免投票是8月23日合併公投舉行，台中原縣區有3名立委面對考驗，被提罷免的立法院副院長江啟臣表示，他相信人民、相信民主、相信台灣，人民已經做出選擇，相信台灣人民會用理性再次做出選擇。

江啟臣表示，昨天投票結果反映選民更期待民主有制衡、社會能和諧、國家要安定，不要再有仇恨對立，「台灣最美麗的風景真的是人」；國家正面臨嚴峻挑戰，希望投票結束後，社會能夠盡快修復、重回和諧，真正團結應對國內外各項挑戰。

第二波被提罷免的立委楊瓊瓔表示，恭喜三位藍委過關，代表他們在地方服務和立法院的成績，選民都有看到，加上台中市長盧秀燕的市政成績，最後階段盧投入輔選，這次罷免不通過，她並不意外。

楊瓊瓔說，第二波罷免投票只有7名立委，其中台中3人，南投2人，中部將是重點，綠營會集中火力和資源放在中部選情，中部5名立委壓力更大，她會加倍努力，也懇託支持者一定要出來投不同意票。

台中二選區立委顏寬恒表示，民眾對民進黨發起的全台大罷免並不買帳，他將繼續秉持民意，為民眾看緊荷包、監督政府的立場，全力應戰，8月23日的罷免投票，在野勢力會繼續團結，讓民進黨再輸一次。

被列入第二波罷免投票的南投立委馬文君、游顥表示，感謝台灣人民守護是非與公道，他們兩人會繼續努力，在823守住南投。

新竹縣立委林思銘對昨天投票結果雖鬆一口氣，但也坦言仍持續評估情勢、小心應對。他認為公民已經覺醒，對總統賴清德一黨獨大，對這場罷免是一場鬧劇，用選票告訴執政者要謙卑。

國民黨新北8連霸立委羅明才也面對第二波罷免戰役，黨內曾評估「脫隊風險高」，第二波壓力更大。隨著藍營守成士氣大振，讓他略鬆一口氣。

羅明才表示，這場「大惡罷」是撕裂社會、浪費民脂民膏的政治鬧劇，估算已花費超過12億元，呼籲民進黨應盡速推動財劃法改革，將新北市應得的374億元經費還給市民，並實現普發現金一萬元的承諾。