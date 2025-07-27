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台中3藍委「加倍努力拚民生」

聯合報／ 記者陳敬丰陳秋雲趙容萱黃寅余采瀅王駿杰／連線報導
罷免投票昨天揭曉，台中三名立委黃健豪（左）、廖偉翔（中）以及羅廷瑋（右）順利挺過大罷免。記者黃仲裕／攝影
罷免投票昨天揭曉，台中三名立委黃健豪（左）、廖偉翔（中）以及羅廷瑋（右）順利挺過大罷免。記者黃仲裕／攝影

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台中三名藍委立委廖偉翔、黃健豪和羅廷瑋昨天開完票後，傍晚抵達台中市黨部，受到在場支持者歡呼。記者黃寅／攝影
台中三名藍委立委廖偉翔、黃健豪和羅廷瑋昨天開完票後，傍晚抵達台中市黨部，受到在場支持者歡呼。記者黃寅／攝影
台中市第四、五、六選區國民黨立委廖偉翔黃健豪羅廷瑋三個罷免案最終都未通過，三個選區「不同意罷免」票數皆高於25%門檻，明顯領先同意票，盧秀燕輔選成功守住藍營立委席次。另在新竹市，國民黨立委鄭正鈐這次贏得逾11萬張不同意罷免票，比去年當選的8.8萬票還多，面子裡子雙贏，台中、新竹都有藍白合作的影子。

黃健豪：重民生輕政治

三名藍委選後都呼籲社會放下仇恨、回歸理性對話。對於順利通過罷免案的試煉，黃健豪說，重民生、輕政治，才是台中市，甚至是全台灣民眾最重視的問題。這結果對賴清德總統和民進黨柯建銘總召也是警訊，告訴他們掌握這麼大的權利，應該要把心思放在怎麼樣福國利民，而不是整天在思考怎麼樣鬥爭。

羅廷瑋：聽多元聲音

羅廷瑋說，這段時間聽到許多支持與反對的多元聲音，都會化作更精進自己的動力，「保證我會更加努力」。眼前還有關稅、匯率、國際、物價通膨、高房價等問題，要團結讓台中更好，8月23日還有三名立委面臨罷免挑戰，要幫助他們度過難關，一起為人民服務。

廖偉翔：照顧百工百業

廖偉翔感謝罷團有不同聲音，提醒可做得更好的地方，中華民國是包容、多元的國家，更重要是要團結一致，讓國家更好，盼投票結束後，所有仇恨、對立告個段落，也要輕政治、重民生，更加倍努力照顧百工百業。

鄭正鈐昨晚表示，這次大罷免的結果，成功展現藍白兩黨的團結與合作，也是民眾一起對長期在竹市呼風喚雨、卻未照顧地方財政需求的柯建銘說不，未來他會持續傾聽民意、踏實問政，替竹市爭取最大資源。

地方政壇分析，鄭正鈐即使爭議纏身，但民進黨整體的仇恨值仍超過鄭正鈐，罷鄭失敗，代表綠營雖催出基本盤，卻無法將中間選票最大化。這次票數還比去年當選時大幅成長，顯示藍白合的動員能量。

罷免 鄭正鈐 黃健豪 羅廷瑋 廖偉翔

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