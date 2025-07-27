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贏3萬多票 林沛祥：基隆再次拒惡罷

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
國民黨基隆立委林沛祥（右二）不同意罷免票贏逾3萬票，比當選票數還多，他給一路相挺的市長謝國樑（左二）一個大擁抱。記者游明煌／攝影
國民黨基隆立委林沛祥（右二）不同意罷免票贏逾3萬票，比當選票數還多，他給一路相挺的市長謝國樑（左二）一個大擁抱。記者游明煌／攝影

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基隆市國民黨立委林沛祥罷免案投票結果，不同意9萬6296票，同意6萬5143票，林贏3萬1151票，還比他當選時多出4310票，罷免案未通過。林沛祥昨晚由市長謝國樑陪同宣布戰勝惡罷，林發表感言說，基隆人去年挺過市長罷免，今年再次拒絕惡罷。

基隆一年內連續舉行兩次罷免投票，謝國樑說，「僅僅9個月，民進黨惡罷基隆兩次，一次市長、一次立委，都是毫無正當理由的仇恨鬥爭，我特別感同身受，市民都疲憊也厭倦了，是他們失去民心的重要因素。」

林沛祥說，兩次罷免都讓市民無感，其次，基隆這次是藍白合示範區，共同對抗民進黨，獲得中間選民支持，市民的眼睛是雪亮的，「市民戰勝政治惡鬥」。

國民黨市議員韓世昱認為，林沛祥去年當選獲9萬1986票，從昨天投票結果來看，藍守住選民結構六四比的政治版圖基本盤外，還獲得中間選民支持，是這次大獲全勝關鍵。綠營人士則認為，同意票僅6萬5千多票，確實比綠基本盤還少1成，要深自檢討。

基隆昨天好天氣，投票率53.38%，開票過程不同意票一路領先，逐漸拉開差距，支持者聚集國民黨基隆市黨部，士氣高昂，最後結果比去年謝國樑罷免案多出1萬6千多票。林沛祥晚間與妻子登上吉普車謝票。

林沛祥說，感謝善良的基隆人，不管外面的風風雨雨、流言蜚語，這次投票結果，證明什麼樣的民意代表才值得被肯定，他說到感謝「惜情的基隆人」時一度哽咽。

林沛祥給謝國樑一個大擁抱後說，「特別感謝市長，基隆經過二次風雨，證明我們兩個人的方針是正確的。」中央和地方會持續密切合作爭取建設。謝國樑致詞，開票結果還給林沛祥公道，林一年多來非常辛苦、認真，對基隆有實際的貢獻。

罷團「基隆絕沛」領銜人陳青逸說，公民團體對人民的選擇充分尊重與接受，民主沒有一步到位的奇蹟，只有一步一步的累積，未來會持續監督林沛祥在國會的問政。

罷免 基隆 林沛祥 謝國樑

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