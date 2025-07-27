傅崐萁過關 林右昌10攻花蓮無效

國民黨立院黨團總召傅崐萁被綠營列為大罷免首要目標，民進黨密接罷團，秘書長林右昌10度火攻，但花蓮原本就是藍營鐵票區，傅崐萁地方實力深厚，最後關頭催出基本盤，以6萬5300票大勝同意的4萬8969票，成功過關。

挺過罷免，傅崐萁開心大喊「敬愛的花蓮鄉親，我愛你們。」

傅崐萁說，當舉國的壓力壓在花蓮的時候，花蓮人證明台灣還是有公道與公理，盼政治圍殺到此為止，今後全國團結一心，迎向更光明的明天。

罷免初期傅陣營一度採冷處理，一階發生戶所人員登門查對提議人身分的「查水表」一事，檢調很快動作，縣府民政處長明良臻因此事被搜索、羈押、起訴，之後請辭。

相隔1個月又發生退休老師葉春蓮向傅嗆聲被粗暴架走的「葉霸」事件，引爆網民怒火，傅崐萁罕見出面道歉，各地罷團又以「罷免ＸＸＸ，就是罷免傅崐萁」號召，綠營「擒賊先擒王」呼聲不斷，以抹紅戰術當成罷免主旋律，對傅相當不利。

二階通過後，擅打陸戰、組織戰的傅陣營立即動起來，一方面透過縣議會黨團每天開記者會，窮追猛打關稅、綠電弊案等賴政府為人詬病的政策；傅也頻頻曝光，勤走市場拜票、車隊掃街，更接連大型宣講，找藍白政治人物力挺，將主軸拉回藍綠對決，穩住支持群眾。

和碩董事長童子賢最後關頭參戰，反罷方形勢一度危急，但罷團釋出童子賢「地震賑災款」論述直攻縣府，徐榛蔚、傅崐萁夫妻相繼提告，配合縣議會黨團翻舊帳找出童子賢曾反對興建蘇花高的發言，讓向來對交通議題十分敏感的花蓮人有感，成功止血。