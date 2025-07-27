觀察站／張家軍助陣 拔丁學忠缺說服力

雲林國民黨籍立委丁學忠罷免案是濁水溪以南唯一罷免大戰，以近兩萬票差距壓倒性保住席位，凸顯由縣長張麗善領軍的張家軍實力強大，更為藍營打下難以撼動的基石，民進黨2026年想要「光復雲林」，在罷免慘敗後，恐已難上加難。

張麗善2018年一戰定江山，讓綠營失去雲林長達12年執政權，更氣勢如虹，面對前立委蘇治芬和立委劉建國兩名綠營大將，挾豐厚政治勢力與資源，去年藍白合推出虎尾鎮長丁學忠力抗「不敗女王」蘇治芬，以3029票1.71%些微差距勝出，把張家勢力推到最高峰。

在張家軍勢力如日中天之際，「雲林拔釘」罷團即不被看好，直到蘇治芬助攻下，罷團一口氣交出3萬多份連署書通過第2階段，才讓丁陣營大感吃驚，張麗善為此親掌兵符，成立反罷免大聯盟整合各方勢力迎戰。

罷免熱潮雖難過濁水溪，丁仍不敢掉以輕心，比照立委選戰規格勤跑基層，國民黨中央到地方也打出「選輸翻桌」訴求，丁又以「我沒犯錯，憑什麼罷我」，打動人心。儘管選前一周民進黨發動總攻擊，但這波遲來的攻勢為時已晚。這次罷丁25%罷免門檻須6萬7916票，開票結果被視為關鍵區的虎尾和麥寮兩大票倉，丁學忠分別以大贏8千多票及4千多票，兩區總票數即定調。

政壇人士認為，雲林民風普遍心態「不想得罪人」，加上「拔丁」理由也難說服選民。