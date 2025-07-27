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選民和諧理性 桃園反罷全壘打

聯合報／ 記者陳俊智朱冠諭翁唯真曾增勳陳恩惠／桃園報導
桃園市昨天舉行6名立委罷免案投票，不少選民一早就出門投票。記者潘俊宏／攝影
桃園市昨天舉行6名立委罷免案投票，不少選民一早就出門投票。記者潘俊宏／攝影

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桃園市6區立委罷免案昨天投票，6區皆為不同意票大於同意票，且同意票都未達選舉人數25%門檻，6藍委全數挺過罷免。桃園藍營主委黃敏恭觀察，桃園選民具「和諧理性」特質，罷免結果在意料之中，綠營主委黃傅淑香則強調，大罷免是公民行動，尊重結果。

桃一立委牛煦庭的同意罷免門檻8萬8517票，最後結果同意票8萬6734票未達標，不同意票多達10萬6637張，傳統被認為綠營優勢的蘆竹區，不同意票也多於同意票。牛煦庭感謝許多民進黨支持者沒有和極端主義站在一起，但也感嘆「這一場選舉沒有贏家」，大家要冷靜思考未來方向。

桃二立委涂權吉在大園、觀音、楊梅與新屋4區的不同意票超過同意票逾3.1萬多票，他認為，選區結構對雖藍營不利，但努力經營有成獲得民眾肯定，也有很多綠營支持者告訴他「雖然上次沒有投票給你，但是也不會去罷免你」。他也盼罷免落幕回歸朝野協商讓生活安定。

「我們需要社會更和諧，而不是要雙標治國。」桃三立委魯明哲拿到10萬5323張不同意票，也比他2024立委得票數要多。他期盼惡罷造成的社會撕裂，能夠盡快撫平。

桃四立委萬美玲拿下9萬7544張不同意票，7萬2626張同意票也未過門檻，她也說「桃園人選擇理性與和諧，拒絕仇恨與對立」，自己未來會持續在立法院為桃園爭取建設與守護教育。

桃五立委呂玉玲罷免案投票率56.11%為6區最高，不同意票遠超過同意票3.8萬張。呂表示，所有民眾都不希望仇恨跟對立，她會持續以民意為依歸，繼續推動福國利民政策，守護下一代，捍衛中華民國。

桃六立委邱若華同意罷免票6萬1635張、不同意票9萬2049張，也相差3萬票，她表示，每位公民朋友的聲音，她都聽到了，希望罷免案讓賴清德政府知道「人民的聲音是希望團結國家，不要對立、仇恨和撕裂」，台灣能回到和諧安定的日子。

罷免 桃園 魯明哲 萬美玲 涂權吉

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