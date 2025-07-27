大罷免失敗 24+1挺過危機 朝小野大格局不變

憲政史上首次大罷免投票結果昨（26）日出爐，24名國民黨立委及新竹市長高虹安罷免案全遭否決，民間團體與綠營推動的大罷免失敗，國民黨保住國會最大黨地位，目前掌有52席，加上無黨籍友軍二席及民眾黨八席，在野陣營共有62席，大於民進黨51席，賴政府仍舊面對朝小野大政局。

民進黨立法院黨團總召柯建銘（左三）昨晚於新竹市黨部，向支持者深深一鞠躬。記者許正宏／攝影

大罷免全數不通過，國民黨主席朱立倫昨天呼籲賴清德總統向人民道歉，民進黨主席黃國昌也要求賴總統道歉、卓內閣下台。在野發聲後，賴總統透過臉書表示，這不是某一方的勝利，也不是另一方的失敗，對於投票的結果，大家應該尊重接受。

這次立委罷免投票名單，包含台北市的王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆；新北市的林德福、洪孟楷、葉元之、張智倫、廖先翔；桃園市的牛煦庭、萬美玲、涂權吉、魯明哲、呂玉玲、邱若華；台中市的廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋；基隆市林沛祥、新竹市鄭正鈐、雲林縣丁學忠、花蓮縣傅崐萁、台東縣黃建賓。

據《公職人員選舉罷免法》規定，罷免成功必須同時符合「有效同意票數多於不同意票數」，及「同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上」。依開票結果，僅王鴻薇、李彥秀、徐巧芯、葉元之、羅廷瑋、傅崐萁、鄭正鈐達到第二門檻，但不同意票數仍多於同意票，也就是24立委罷免案與新竹市長罷免案全數遭到否決。

依選罷法規定，24席立委罷免案遭否決，這24名被罷免人在剩餘兩年多任期內，人民不得再對其提出罷免案，意即立法院席次目前不會變動。

國民黨24席立委全數挺過大罷免，朱立倫表示，「所有人民選擇安定，選擇政府要做事不是搞惡鬥」，這不是任何一政黨輸贏，而是台灣人民大勝利，還有七立委在8月23日面臨大惡罷，衷心期盼這場政治鬧劇到此為止，台灣不要再內耗、搞政治內鬥，好好拚經濟，做事情，才是全民之福。