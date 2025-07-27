大罷免失敗 24+1挺過危機 朝小野大格局不變

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
台北市長蔣萬安（右三）帶領罷免選情一度告急的台北市五席立委，向支持者表達感謝。記者杜建重／攝影
台北市長蔣萬安（右三）帶領罷免選情一度告急的台北市五席立委，向支持者表達感謝。記者杜建重／攝影

👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡

憲政史上首次大罷免投票結果昨（26）日出爐，24名國民黨立委及新竹市長高虹安罷免案全遭否決，民間團體與綠營推動的大罷免失敗，國民黨保住國會最大黨地位，目前掌有52席，加上無黨籍友軍二席及民眾黨八席，在野陣營共有62席，大於民進黨51席，賴政府仍舊面對朝小野大政局。

民進黨立法院黨團總召柯建銘（左三）昨晚於新竹市黨部，向支持者深深一鞠躬。記者許正宏／攝影
民進黨立法院黨團總召柯建銘（左三）昨晚於新竹市黨部，向支持者深深一鞠躬。記者許正宏／攝影

大罷免全數不通過，國民黨主席朱立倫昨天呼籲賴清德總統向人民道歉，民進黨主席黃國昌也要求賴總統道歉、卓內閣下台。在野發聲後，賴總統透過臉書表示，這不是某一方的勝利，也不是另一方的失敗，對於投票的結果，大家應該尊重接受。

這次立委罷免投票名單，包含台北市的王鴻薇李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆；新北市的林德福、洪孟楷、葉元之、張智倫、廖先翔；桃園市的牛煦庭、萬美玲、涂權吉、魯明哲、呂玉玲、邱若華；台中市的廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋；基隆市林沛祥、新竹市鄭正鈐、雲林縣丁學忠、花蓮縣傅崐萁、台東縣黃建賓。

據《公職人員選舉罷免法》規定，罷免成功必須同時符合「有效同意票數多於不同意票數」，及「同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上」。依開票結果，僅王鴻薇、李彥秀、徐巧芯、葉元之、羅廷瑋、傅崐萁、鄭正鈐達到第二門檻，但不同意票數仍多於同意票，也就是24立委罷免案與新竹市長罷免案全數遭到否決。

依選罷法規定，24席立委罷免案遭否決，這24名被罷免人在剩餘兩年多任期內，人民不得再對其提出罷免案，意即立法院席次目前不會變動。

國民黨24席立委全數挺過大罷免，朱立倫表示，「所有人民選擇安定，選擇政府要做事不是搞惡鬥」，這不是任何一政黨輸贏，而是台灣人民大勝利，還有七立委在8月23日面臨大惡罷，衷心期盼這場政治鬧劇到此為止，台灣不要再內耗、搞政治內鬥，好好拚經濟，做事情，才是全民之福。

罷免 鄭正鈐 李彥秀 傅崐萁 朱立倫 羅廷瑋 徐巧芯 葉元之 王鴻薇 高虹安

延伸閱讀

【即時短評】鄭正鈐罷免案未通過 新竹雙罷竹籃打水一場空

罷免開票結果／以些微差距守住席次 葉元之：我沒被打倒「公道自在人心」

罷免開票結果／盧秀燕親自操盤、黃國昌力挺 藍白合助羅廷瑋挺過危機

罷免開票結果／罷免案未通過 鄭正鈐：成功對抗長期呼風喚雨的柯建銘

相關新聞

25:0 大罷免 大失敗 人民對賴總統投不信任票

首波大罷免昨天投票，廿四位國民黨立委及新竹市長高虹安罷免案全數被否決，綠營力推的大罷免失敗，形同對賴清德總統及民進黨投下不信任票。

在野促道歉 賴總統：不是某一方勝利 也非另一方失敗

大罷免全數不通過，國民黨主席朱立倫昨天呼籲賴清德總統向人民道歉，民眾黨主席黃國昌也要求賴總統道歉、卓內閣下台。在野發聲後，賴總統透過臉書表示，這不是某一方的勝利，也不是另一方的失敗，對於投票的結果，大家應該尊重接受。

冷眼集／賴總統切割不扛責 漠視人民不信任投票

大罷免、大失敗，府院黨將罷免輕描淡寫化約為「公民運動」，但民進黨傾全力支持大罷免，國人有目共睹，如今要公然「卸責」，社會...

藍營展現大團結 4都市長關鍵功臣

大罷免結果藍營成功展現團結力量，顯示國民黨祭出「愛國者行動」策略奏效，從黨中央到地方區域聯防，成功守住既有國會席次；其中...

白營奏功…小草發威 成功助藍軍全過關

綠營發動罷免以大敗收場，新竹市長高虹安得以續命，藍白合成功催出危機意識，白營二○二六布局地方選舉也出現契機。

大罷免失敗 24+1挺過危機 朝小野大格局不變

憲政史上首次大罷免投票結果昨（26）日出爐，24名國民黨立委及新竹市長高虹安罷免案全遭否決，民間團體與綠營推動的大罷免失...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。