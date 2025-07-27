聽新聞
0:00 / 0:00

雲林、台東罷免皆未過！丁學忠：再贏一次 黃建賓：繼續上工

聯合報／ 記者蔡維斌陳雅玲尤聰光徐白櫻／連線報導
雲林縣第1選區國民黨籍立委丁學忠（前右）罷免案未通過，支持者激動上前擁抱他。記者陳雅玲／攝影
雲林縣第1選區國民黨籍立委丁學忠（前右）罷免案未通過，支持者激動上前擁抱他。記者陳雅玲／攝影

👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡

國民黨雲林縣第1選區立委丁學忠、台東縣立委黃建賓罷免案昨天投票，丁學忠獲不同意罷免票多出同意票1萬9833票，黃建賓也勝出1萬3766票，兩人的罷免案都未通過，支持者興奮歡呼。丁喊出「榮耀海線，我們又再贏一次了」；黃說，要為台東做的事還很多，「明天繼續上工」。

雲縣選委會統計，昨天投票率49.87％，同意罷免5萬7331票、不同意7萬7164票，罷免案未達門檻。去年立委選舉，丁學忠在第1選區11個鄉鎮只贏4鄉鎮，此次贏了9鄉鎮，僅深綠票倉水林鄉同意票比不同意多1千餘票、北港鎮多出200多票。丁學忠說，「這代表我認真在做，民眾都看在眼裡」。

丁學忠傍晚由立委張嘉郡陪同現身服務處，他說，感謝海線選民的支持及縣長張麗善、立委張嘉郡力挺，才有這樣的票數，他服務不分黨派，未來會持續全力以赴，替雲林打拚，全力爭取經費讓雲林快速發展。

張麗善說，「我們用選票守護優秀的立委丁學忠，相信丁會更加努力來回報支持者的期待」，人民透過選票明確傳達對民進黨政府的不滿，呼籲執政黨正視民意，停止政治鬥爭與打壓在野黨的行為，回歸政策本位，務實思考如何推出福國利民的政策。

民進黨前立委蘇治芬近期為罷團催票，但昨對投票結果不表示意見。

台東縣長饒慶鈴（前右二）恭喜立委黃建賓（前右一），雙手合十頻頻感謝大家。圖／黃建賓服務處提供
台東縣長饒慶鈴（前右二）恭喜立委黃建賓（前右一），雙手合十頻頻感謝大家。圖／黃建賓服務處提供

台東縣投票率49.62%，黃建賓獲不同意罷免3萬4889票，同意票僅2萬1123票，也未達罷免門檻，傍晚5時20分黃建賓在服務處自行宣布罷免案不通過，有姊弟情誼的台東縣長饒慶鈴給黃一個擁抱及恭賀，饒慶鈴感謝大家的支持。

黃建賓說，不論這次罷免案大家的選擇是什麼，但「我們都是台東這片土地的孩子，為了爭取公平權益，我們不分顏色，都是同一陣線的人」，這次勝利非屬個人，而是台東縣民。他也感謝原住民選民透過各種方式支持他，這次罷免案沒通過，不同意票也大幅勝出同意票，代表縣民沒被仇恨的政治鬥爭欺騙。

罷免 丁學忠 黃建賓 張麗善 張嘉郡 饒慶鈴 蘇治芬

延伸閱讀

罷免開票結果／罷免全未通過 張麗善：民眾展現民主風範「執政黨應省思」

罷免開票結果／雲林罷免丁學忠未通過 劉建國：公民守護民主非失敗

【即時短評】雲林不同意罷免壓倒性勝選 原因癥結大解析

罷免開票結果／雲林投票率未達5成 丁學忠近2萬票壓倒性票數保住席位

相關新聞

25:0 大罷免 大失敗 人民對賴總統投不信任票

首波大罷免昨天投票，廿四位國民黨立委及新竹市長高虹安罷免案全數被否決，綠營力推的大罷免失敗，形同對賴清德總統及民進黨投下不信任票。

在野促道歉 賴總統：不是某一方勝利 也非另一方失敗

大罷免全數不通過，國民黨主席朱立倫昨天呼籲賴清德總統向人民道歉，民眾黨主席黃國昌也要求賴總統道歉、卓內閣下台。在野發聲後，賴總統透過臉書表示，這不是某一方的勝利，也不是另一方的失敗，對於投票的結果，大家應該尊重接受。

冷眼集／賴總統切割不扛責 漠視人民不信任投票

大罷免、大失敗，府院黨將罷免輕描淡寫化約為「公民運動」，但民進黨傾全力支持大罷免，國人有目共睹，如今要公然「卸責」，社會...

藍營展現大團結 4都市長關鍵功臣

大罷免結果藍營成功展現團結力量，顯示國民黨祭出「愛國者行動」策略奏效，從黨中央到地方區域聯防，成功守住既有國會席次；其中...

白營奏功…小草發威 成功助藍軍全過關

綠營發動罷免以大敗收場，新竹市長高虹安得以續命，藍白合成功催出危機意識，白營二○二六布局地方選舉也出現契機。

觀察站／中間選民 終結惡罷政治鬥爭

大罷免結果揭曉，人民用不同意罷免票向賴清德總統說「不」，甚至給予七名藍營立委和新竹市長高虹安比上次當選還高的票數，讓他們...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。