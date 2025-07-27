雲林、台東罷免皆未過！丁學忠：再贏一次 黃建賓：繼續上工

國民黨雲林縣第1選區立委丁學忠、台東縣立委黃建賓罷免案昨天投票，丁學忠獲不同意罷免票多出同意票1萬9833票，黃建賓也勝出1萬3766票，兩人的罷免案都未通過，支持者興奮歡呼。丁喊出「榮耀海線，我們又再贏一次了」；黃說，要為台東做的事還很多，「明天繼續上工」。

雲縣選委會統計，昨天投票率49.87％，同意罷免5萬7331票、不同意7萬7164票，罷免案未達門檻。去年立委選舉，丁學忠在第1選區11個鄉鎮只贏4鄉鎮，此次贏了9鄉鎮，僅深綠票倉水林鄉同意票比不同意多1千餘票、北港鎮多出200多票。丁學忠說，「這代表我認真在做，民眾都看在眼裡」。

丁學忠傍晚由立委張嘉郡陪同現身服務處，他說，感謝海線選民的支持及縣長張麗善、立委張嘉郡力挺，才有這樣的票數，他服務不分黨派，未來會持續全力以赴，替雲林打拚，全力爭取經費讓雲林快速發展。

張麗善說，「我們用選票守護優秀的立委丁學忠，相信丁會更加努力來回報支持者的期待」，人民透過選票明確傳達對民進黨政府的不滿，呼籲執政黨正視民意，停止政治鬥爭與打壓在野黨的行為，回歸政策本位，務實思考如何推出福國利民的政策。

民進黨前立委蘇治芬近期為罷團催票，但昨對投票結果不表示意見。

台東縣長饒慶鈴（前右二）恭喜立委黃建賓（前右一），雙手合十頻頻感謝大家。圖／黃建賓服務處提供

台東縣投票率49.62%，黃建賓獲不同意罷免3萬4889票，同意票僅2萬1123票，也未達罷免門檻，傍晚5時20分黃建賓在服務處自行宣布罷免案不通過，有姊弟情誼的台東縣長饒慶鈴給黃一個擁抱及恭賀，饒慶鈴感謝大家的支持。

黃建賓說，不論這次罷免案大家的選擇是什麼，但「我們都是台東這片土地的孩子，為了爭取公平權益，我們不分顏色，都是同一陣線的人」，這次勝利非屬個人，而是台東縣民。他也感謝原住民選民透過各種方式支持他，這次罷免案沒通過，不同意票也大幅勝出同意票，代表縣民沒被仇恨的政治鬥爭欺騙。