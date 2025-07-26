罷免開票結果／大罷免失敗 黨政人士：門檻難達成但藍委惡行確實激起社會憤怒

首波大罷免投票結果出爐，24位國民黨立委及新竹市長高虹安罷免案全數被否決。黨政人士表示，這顯示罷免門檻非常難以達成，但仍無法忽略國民黨立委的惡行確實激起公民社會的憤怒。

公職人員選舉罷免法規定，立法委員及市長罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，即為通過。

黨政人士指出，罷免同意票須達25%的基本門檻，是非常困難的，幾乎是大選時的民進黨立委得票85%到95%之間。在沒有全國大選的催票、沒有政黨全面性的組織加持下，王鴻薇、李彥秀、徐巧芯、葉元之、羅廷瑋、傅崐萁、鄭正鈐等7位藍委同意罷免票突破25%，其他17席立委的同意罷免票，也多達到當初選舉時的70%以上。

黨政人士說，2014年反服貿期間，全民發起割闌尾計畫，針對蔡正元、吳育昇、黃昭順等六名時任立委發起罷免案，最後鎩羽而歸，第二階都沒過關；前總統蔡英文時期，全黨力拚四大公投，得票數也僅有21%，要在結構偏藍的選區拚到罷免門檻25％，並不簡單。

黨政人士表示，對照2025國民黨立委強過各種「毀憲亂政」法案，全民發起大罷免，31名立委成功連署進第三階投票，七位名達到25%罷免門檻，就以此來看已是一大前進。公民願意犧牲時間與金錢，為了台灣的未來挺身而出。最後還能催出7席突破25%，這是台灣公民社會不可磨滅的重大成就。

黨政人士強調，這種公民力量灌注給台灣的養分，一定會持續滋養、茁壯。「而國民黨在這段期間對於公民團體的打壓、恐嚇，地方首長種種行政不中立的介選與護航，在立法院透過肉桶法案討好選民；甚至是在以罷制罷的過程，卻是傾全黨之力造假、抄名冊」，這些踐踏公民社會所激起的怒火，也不會因此而熄滅。