大罷免結果出爐 調整內閣 勢在必行

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡

罷免結果出爐，國民黨24席立委全數過關。民進黨團雖認為這是公民行動，不要窄化為政黨間對抗，但知情人士坦言，這波選舉結果形同公民不信任投票，在美國對等關稅公布在即下，雖不會出現大幅度內閣改組，但調整閣員仍勢在必行。

卓榮泰內閣去年5月20日上任後，以「行動創新AI內閣」形象推動政務，但這次大罷免投票未能挽回之前民進黨區域立委大敗局面。

知情人士分析，大罷免到了中後段已經出現不少激化情況，無論是霸團與反霸團之間對立、民眾對普發1萬元的期待等議題，甚至過度催化的「亡國感」，持續撕裂台灣內部，這種激烈氛圍影響許多中間選民，更突顯卓內閣過去一年沒有政策亮點。

知情人士解釋，從經濟部、國發會、財政部等財經部會，到勞動部、衛福部等與民眾息息相關的民生部會，都沒有提出讓民眾有感政策，沒有解決民眾期待的低薪、高物價、高房價問題，反而是部會首長頻頻失言畫面讓選民印象深刻，「這確實是公民對執政黨過去一年來的檢驗」。

罷免 勞動部 亡國感 卓榮泰 對等關稅

延伸閱讀

罷免開票結果／罷免案不通過 廖先翔：罷免沒贏家「全台人民都輸家」

罷免開票結果／罷免0通過 洪孟楷嗆：卓榮泰應請辭下台回應新民意

罷免開票結果／卓榮泰、柯建銘辭職？洪孟楷點名他：應負政治責任

罷免開票結果／黃國昌嗆賴總統道歉、柯建銘知所進退 「卓榮泰內閣解散」

相關新聞

25:0 大罷免 大失敗 人民對賴總統投不信任票

首波大罷免昨天投票，廿四位國民黨立委及新竹市長高虹安罷免案全數被否決，綠營力推的大罷免失敗，形同對賴清德總統及民進黨投下不信任票。

在野促道歉 賴總統：不是某一方勝利 也非另一方失敗

大罷免全數不通過，國民黨主席朱立倫昨天呼籲賴清德總統向人民道歉，民眾黨主席黃國昌也要求賴總統道歉、卓內閣下台。在野發聲後，賴總統透過臉書表示，這不是某一方的勝利，也不是另一方的失敗，對於投票的結果，大家應該尊重接受。

冷眼集／賴總統切割不扛責 漠視人民不信任投票

大罷免、大失敗，府院黨將罷免輕描淡寫化約為「公民運動」，但民進黨傾全力支持大罷免，國人有目共睹，如今要公然「卸責」，社會...

藍營展現大團結 4都市長關鍵功臣

大罷免結果藍營成功展現團結力量，顯示國民黨祭出「愛國者行動」策略奏效，從黨中央到地方區域聯防，成功守住既有國會席次；其中...

白營奏功…小草發威 成功助藍軍全過關

綠營發動罷免以大敗收場，新竹市長高虹安得以續命，藍白合成功催出危機意識，白營二○二六布局地方選舉也出現契機。

大罷免失敗 24+1挺過危機 朝小野大格局不變

憲政史上首次大罷免投票結果昨（26）日出爐，24名國民黨立委及新竹市長高虹安罷免案全遭否決，民間團體與綠營推動的大罷免失...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。