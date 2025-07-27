大罷免結果出爐 調整內閣 勢在必行
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大罷免結果出爐，國民黨24席立委全數過關。民進黨團雖認為這是公民行動，不要窄化為政黨間對抗，但知情人士坦言，這波選舉結果形同公民不信任投票，在美國對等關稅公布在即下，雖不會出現大幅度內閣改組，但調整閣員仍勢在必行。
卓榮泰內閣去年5月20日上任後，以「行動創新AI內閣」形象推動政務，但這次大罷免投票未能挽回之前民進黨區域立委大敗局面。
知情人士分析，大罷免到了中後段已經出現不少激化情況，無論是霸團與反霸團之間對立、民眾對普發1萬元的期待等議題，甚至過度催化的「亡國感」，持續撕裂台灣內部，這種激烈氛圍影響許多中間選民，更突顯卓內閣過去一年沒有政策亮點。
知情人士解釋，從經濟部、國發會、財政部等財經部會，到勞動部、衛福部等與民眾息息相關的民生部會，都沒有提出讓民眾有感政策，沒有解決民眾期待的低薪、高物價、高房價問題，反而是部會首長頻頻失言畫面讓選民印象深刻，「這確實是公民對執政黨過去一年來的檢驗」。
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