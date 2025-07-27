大罷免結果出爐 總預算、財劃法僵局仍待解決

經濟日報／ 記者李人岳／台北報導
行政院長卓榮泰。記者邱德祥／攝影
行政院長卓榮泰。記者邱德祥／攝影

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罷免結果出爐，如今朝野尚有總預算、財劃法、地方補助款及普發現金1萬元等多項爭議仍在等待釋憲、訴願及等待是否提出覆議等程序中，面對大罷免結果新民意，這幾項爭議僵局如何發展，端看卓內閣是否要再延續不惜癱瘓國家運作的對抗模式。

大罷免結果揭曉，民意決定否決民進黨「比輸人頭就翻桌」的惡罷行徑，回顧賴政府上任以來，朝野在國會歷經多番交鋒，陷入高度對抗僵局，行政院長卓榮泰成為「史上最愛提覆議閣揆」。如今朝野尚有總預算、財劃法、地方補助款及普發現金1萬元等多項爭議僵持中，民進黨「以拖待變」的大罷免失敗，這些爭議會如何發展？

行政院5月21日針對今年度總預算案及財政收支劃分法提出釋憲，稍早前民進黨立院黨團也在5月15日提出釋憲。不過在25日藍白再度否決大法官提名人選後，憲法法庭達不到「參與評議之大法官人數不得低於十人」、「違憲宣告之大法官不得低於九人」門檻，造成憲法法庭再次陷入停擺，行政院對於執行總統府已經公告的預算及法律案，理論上已無拖延迴避空間，除非行政院再從「合法合憲救濟方式」中再闢蹊徑。

然而，立法院9月新會期又將審查下一年度總預算，行政機關勢必要預先對年度總預算預作準備。先前立法院通過軍人加薪法案時，國防部即表示預計增加人事支出約300億元，正與行政院主計總處研議，完成後會納入預算編列；並將研擬依法調升義務役薪資待遇。

其次，針對行政院統刪各地方政府一般性補助款25%一事，13個藍營執政縣市提出訴願，尚待行政院訴願會結果；同時卓榮泰及綠營縣市首長曾提到以提出追加預算來解套，目前看來，似乎最有機會尋找雙方可接受的下台階。

另外，藍白主導通過「國安韌性特別條例」普發現金1萬元，卓榮泰先前出面再次批評違法違憲，甚至傳出行政院已決定不發現金1萬元，但卻遭立院黨團否認並強調還在研議中。

如今大罷免結果揭曉，行政院也已在22日收到立法院函文，最後提出覆議的期限為31日。

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