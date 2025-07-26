罷免開票結果／子弟兵全挺過！盧秀燕低調不現身 3藍委明取消謝票

首波大罷免第一波投票開票中，台中3名遭罷藍委廖偉翔、黃健豪與羅廷瑋不同意票皆大幅領先，國民黨部自行宣布罷免不通過。台中市長盧秀燕並未露面與子弟兵同慶，晚間3藍委服務團隊也陸續發布，明天不安排或取消車隊謝票。

國民黨台中市黨部主委顏文正在今天下午5時30分，偕同廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋等人進入黨部，並且宣布三人的罷免案不通過；開票結果以中選會公布為準。

盧秀燕未現身，請顏文正代為念稿表示，台中市今天順利完成投票，對全體市民、所有參與選務及警察表達由衷的感謝；市民勇敢投票，做出選擇，這正是集結眾人之力，匯集成民主力量，所有從政者都必須恪守民意，尊重人民的選擇。

黃健豪服務團隊晚間說明，明天不會安排車隊謝票，因不希望刺激罷團，避免在這個時間點激化對立，全國罷免總部、台中罷團豪成宮、前立委的服務處皆設在北區北屯的主幹道，安排車隊掃街都是必經之地。此外，多數民眾已被打擾近一年，近一個月更是衝突連連，希望讓大家度過平靜周末，回歸正軌。

羅廷瑋服務團隊也在晚間PO文表示，決定先不安排車隊謝票，原因如下：一、我們理解這段時間選區內民眾飽受打擾，許多社區渴望平靜，而星期日也是家人相聚的重要時光，委員希望讓大家好好休息，把空間還給台中市民。

二、由於地緣關係，若進行車隊行程，極有可能經過罷免團體的主要據點，恐引發誤會與不必要的衝突，為避免任何激化對立的可能，委員選擇以守護地方安寧為首要考量。

三、這段期間，感謝各位媒體先進一路以來的協助與支持，臨時變動造成各位不便，我們深感歉意，由衷感謝大家的包容與體諒，祝福各位媒體先進週末愉快平安順心。

廖偉翔服務團隊也在晚間說明，7月27日原訂舉辦的「立委廖偉翔車隊掃街謝票」取消，稍晚會發表聲明說明，造成困擾，深感抱歉。