罷免開票結果／賴總統指非某方勝利或失敗 黃國昌嗆「把人民當笨蛋」

首波大罷免投票以失敗告終，民眾黨主席黃國昌今天表示，民意對民進黨政府發出怒吼，賴清德總統一句道歉都說不出口，企圖撇清民意反撲的責任，這樣的執政黨主席毫無擔當，「此等失格的總統，還有什麼臉喊團結？簡直把人民當笨蛋、治國當兒戲。」

賴總統晚間在臉書發文指出，對於投票結果大家都應該尊重接受，他要向所有行使公民權利的國人朋友表達感謝，「今天的結果，不是某一方的勝利，也不是另一方的失敗」，執政團隊的責任是持續堅定沉著、為人民打拚，堅持國家利益，讓國家繼續前行。

黃國昌稍早透過文字回應，身為總統不想接受監督、心裡想著專制獨裁，只會傾盡國家機器之力，無所不用其極對在野黨發動抹紅與抹黑，更將政治黑手伸入司法，散布仇恨與恐懼，不僅浪費國家資源跟精力，更把社會撕裂到前所未見的境地，導致人民彼此對立甚至仇視，讓台灣付出極為慘痛的代價。

黃國昌說，就在民意對民進黨政府發出怒吼之後，賴總統連一句基本的道歉都說不出口，擺出一副大罷免與民進黨無關的姿態，企圖撇清民意反撲的責任，這樣的執政黨主席毫無擔當，更視責任政治於無物，「此等失格的總統，到底還有什麼臉喊團結？簡直把人民當笨蛋、把治國當兒戲。」