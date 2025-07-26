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罷免開票結果／25案罷免案全數否決 賴總統：在競爭後以民主精神團結彼此

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

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24名立法委員及新竹市長高虹安罷免案26日舉行，25案罷免案結果全數遭到否決，也就是大罷免全數失敗。賴清德總統表示，今天過後，還有許多挑戰，但要向全世界證明，台灣是一個有能力用憲政制度化解內部紛爭的國家，更是一個能夠在競爭過後，以民主精神團結彼此的國家。

賴總統晚間透過臉書表示，今天台灣人民再一次行使憲法所賦予的權利，展現決定。對於投票的結果，大家都應該尊重接受。不論是支持罷免，或者反對罷免，我要向所有行使公民權利的國人朋友表達感謝。我也要感謝所有投入選務工作的人員，讓今天的投票作業，能夠完成。

他說，今天的結果，不是某一方的勝利，也不是另一方的失敗。罷免與反罷免，都是人民在憲政制度下所擁有的正當權利。儘管社會上存在不同立場，台灣人民依然能透過合憲合法的方式表達意見、做出決定。這正是民主台灣最珍貴的地方。在這個過程中，有超過130萬人，親手在連署書上，一筆一畫寫下了他們對國家的期盼；在今天，更有數百萬人，親自走進投票所，一票一票投下他們心中的選擇。

回顧這一年多來，有許多公民挺身而出；在最後幾天，更有許多人不辭千里返鄉投票。這段期間，許許多多的人在大雨中彎腰收連署書，在豔陽下行腳發傳單，在下班後奔赴街頭，在假日時堅守路口。大家不是為了仇恨誰，而是因為熱愛我們的國家。

賴總統表示，「我要深深感謝公民的力量，你們的力量，沒有白費」。是你們，讓人民的公僕回到地方謙卑請託；是你們，讓被不合理刪凍的國家預算順利解凍。你們的吶喊喚醒了沉默多時的公民社會；你們的行動，也提醒了每一個政黨的政治人物，都有對國家的忠誠義務，並且無時無刻接受人民的監督；也更加確立了反共護台的國家方向，更加凝聚了反共護台的公民力量。因為你們的行動，在在提醒執政者，提醒民意代表，我們民主自由的憲政制度，不是為了創造權力而存在，而是為了限制權力而奮戰。

選舉和罷免都會有結果，但台灣的民主，只會因為一次次的公民參與，而更加堅韌。只要我們繼續堅持，民主就不會輸，只要台灣公民繼續前行，我們就會與公民社會結伴同行。

執政團隊的責任，是持續堅定沉著、為人民打拚，堅持國家利益，讓國家繼續前行。我也期待，朝野政黨不分立場、社會各界不分彼此，持續守護我們民主自由的憲政體制，捍衛我們的國家。讓我們攜手努力，團結向前。

罷免

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